Минюст требует ликвидировать российскую Партию роста

Дата заседания по иску пока не назначили

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минюст РФ требует ликвидировать политическую Партию роста. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде РФ, в который поступил соответствующий иск.

"В суд поступил иск Министерства юстиции с требованием ликвидировать всероссийскую политическую Партию роста", - сказали в суде. Дата заседания по иску пока не назначена.

Партия создана в 2016 году на базе партии "Правое дело" уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В ее создании принимал участие музыкант Сергей Шнуров. Своей целью организация ставила защиту интересов бизнеса. Партия участвовала в выборах в Государственную думу, но без особого успеха.