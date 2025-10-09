Ласло Краснахоркаи: Нобелевский пророк апокалипсиса

Автор стал вторым венгерским писателем, удостоенным этой награды

Лауреат Нобелевской премии Ласло Краснахоркаи © AP Photo/ Matt Dunham

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2025 году лауреатом Нобелевской премии в области литературы был объявлен венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. В мотивировочной части присуждающей премию Шведской академии говорится, что Краснахоркаи, "характеризующийся абсурдизмом и гротескными излишествами", был отмечен за "захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Краснахоркаи стал вторым венгерским писателем, удостоенным этой награды (первый - Имре Кертис в 2002 году).

Ласло Краснахоркаи родился 5 января 1954 года в городе Дьюла на юго-востоке Венгрии в семье юриста, имеет еврейские корни.

Изучал право в университетах Будапешта и Сегеда, окончил Университет имени Лоранда Этвёша в Будапеште по специальности "Венгерский язык и литература". Несколько лет работал на ферме, затем в издательстве, руководил домами культуры в венгерских деревнях.

Первая его публикация увидела свет в 1977 году, но известность ему принес вышедший в 1985 году роман "Сатанинское танго", рассказывающий о венгерской глубинке времен конца социализма. Критики нашли в нем продолжение традиций Гоголя, Кафки и Сэмюэла Беккета. Роман был хорошо принят читателями и впоследствии стал культовым. В 1994 году венгерским режиссером Белой Тарром был снят по нему семичасовой фильм. Лента получила широкое признание кинокритиков, и о Краснахоркаи узнали за пределами Венгрии.

В 1989 году был написан роман "Меланхолия сопротивления" о городке, в котором прибывший таинственный цирк создает атмосферу апокалипсиса. По нему Тарр снял еще один фильм - "Гармонии Веркмейстера".

Затем последовали другие романы, среди которых "Война и война" (1999), "Си-ван-му здесь среди нас" (2008), "Последний волк" (2009), "Возвращение барона Венкхейма" (2016), "Гомер навсегда" (2019), Herscht 07769 (2021), Zsomle odavan (2024). По сценариям Ласло Краснахоркаи были сняты картины Таара "Проклятие" (1988), "Последний корабль" (1989), "Человек из Лондона" (2007), "Туринская лошадь" (2011).

Книги Краснахоркаи причисляют к антиутопическим притчам. Писателя называют "провидцем, обладающим необычайно напряженным стилем и необъятным языковым диапазоном, умеющим передать полотно нынешнего бытия в сценах одновременно ужасных, странных и вызывающе смешных", а также "летописцем распада", отмечая, что "он ищет знаки увядания, конца и апокалипсиса во всем". Все произведения автора отличаются длинными фразами без знаков препинания с выверенной ритмической структурой. Книги Краснахоркаи переведены на японский и основные европейские языки.

На русский язык Ласло Краснахоркаи впервые перевели в 2018 году - это был роман "Сатанинское танго". При этом еще в 2013 году автор высказывался в одном из интервью так: "Я всегда думал: если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский. Если бы не русская литература, я бы никогда не начал писать. Кроме Кафки, главными, кто меня подтолкнул к этому занятию, были Толстой и Достоевский".

Ласло Краснахоркаи является лауреатом множества премий, среди которых премия Аттилы Йожефа (1987), премия Кошута (2004), Международная Букеровская премия (2015), австрийская государственная премия по европейской литературе (2021).

Краснахоркаи разведен, у него трое детей. Имеет немецкое гражданство.