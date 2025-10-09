Нобелевку по литературе получит Ласло Краснахоркаи
СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Нобелевскую премию в области литературы за 2025 год получит венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук.
Литератора отметили премией "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства", говорится в мотивировочной части решения комитета.