Нобелевку по литературе получит Ласло Краснахоркаи

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Нобелевскую премию в области литературы за 2025 год получит венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук.

Литератора отметили премией "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства", говорится в мотивировочной части решения комитета.