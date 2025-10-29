Новое имя во главе старейшей сцены. Елена Булукова возглавила МХАТ им. Горького

На этом посту она сменила Владимира Кехмана

Елена Булукова © Сергей Карпухин/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. В Министерстве культуры РФ 29 октября 2025 года сообщили, что генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького назначена Елена Булукова. На этом посту она сменила Владимира Кехмана.

Елена Булукова родилась 15 января 1968 года в городе Элисте (Республика Калмыкия).

Окончила финансово-экономический факультет Московского педагогического государственного университета и Всесоюзного заочного финансово-экономического института (ныне Финансовый университет при правительстве РФ).

С 2012 года являлась директором Фонда содействия социальному и культурному развитию Москвы "Столица". Под ее руководством были реализованы крупные международные и межрегиональные, благотворительные, социальные и просветительские проекты с участием ведущих деятелей культуры, в том числе сотрудничала с Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. Принимала активное участие в разработке и проведении социокультурных программ и мероприятий в области театрального и музыкального искусства, инклюзивных проектов.

В 2017 году Елена Булукова была назначена генеральным директором Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, отвечала за театральную программу "Большие гастроли", в рамках которой ведущие российские театры выступали в регионах и за рубежом, а местные и молодежные творческие коллективы могли показать себя на различных площадках, в том числе в Москве и других крупных городах. В 2019 году под ее руководством проводился гастрольный проект Всероссийcкий театральный марафон, а в 2020 году был запущен проект онлайн-показов спектаклей российских театров "Большие гастроли-онлайн".

В мае 2021 года Елена Булукова заняла пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

С 2022 года руководит мастерской продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2023 год (за постановку спектакля "Я - Сергей Образцов").