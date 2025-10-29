Елену Булукову назначили гендиректором МХАТ им. Горького

С мая 2021 года она занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова

Елена Булукова © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства Елена Булукова назначена на должность генерального директора МХАТ имени Максима Горького, сообщили в Министерстве культуры РФ.

"Генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького назначена Елена Булукова - лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). С мая 2021 года Елена Булукова занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова", - говорится в сообщении.