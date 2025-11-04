От "Утренней почты" к "Достоянию республики". Каким был путь Юрия Николаева

Народный артист умер 4 ноября 2025 года

В возрасте 76 лет умер телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев.

Самые яркие моменты его биографии - в материале ТАСС.

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе (Молдавская ССР, ныне Молдавия).

В 1970 году окончил в Москве Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС) по специальности "актер театра и кино".

Профессиональная деятельность

В 1970-1975 годах Юрий Николаев был актером Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

С 1973 по 1975 год внештатно работал на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР.

В 1975 году стал штатным сотрудником отдела дикторов ЦТ. Непродолжительное время являлся ведущим новостных программ.

С 1975 по 1991 год Юрий Николаев был постоянным ведущим еженедельной музыкальной телепрограммы "Утренняя почта" (Первая программа ЦТ). Также он вел музыкальные передачи "Голубой огонек" и "Песня года", детскую программу "Спокойной ночи, малыши!" и другие.

В 1991 году Юрий Николаев учредил продюсерскую фирму "Юникс" ("Юрий Николаев студия"), которая начала выпуск еженедельной музыкальной телепрограммы "Утренняя звезда". Вплоть до 2003 года был ее бессменным ведущим (в 1991-2002 годах передача выходила на 1-м канале Останкино/ОРТ, в 2002-2003 годах - на ТВЦ).

В 1995 году стал соучредителем первого российского мужского журнала "Медведь" (закрыт в 2011 году).

В 1996-1997 годах являлся генеральным продюсером Московской телекомпании и художественным руководителем Московского телеканала (МТК).

В 1997-1999 годах Юрий Николаев был ведущим возобновленной программы "Утренняя почта" (ОРТ).

С 2003 по 2008 год работал на телеканале "Россия". Вел программу о российском образовании "Большая перемена" (2003-2005), шоу "Танцы на льду" и "Танцы со звездами" (2006-2008).

В 2009 году Юрий Николаев продолжил работу на Первом канале. В 2009-2016 годах был ведущим музыкальной программы "Достояние республики". В 2013-2014 годах также вел передачу "В наше время". В 2017-2021 годах - ведущий программы "Честное слово с Юрием Николаевым".

В качестве киноактера Юрий Николаев снимался в фильмах "Большие перегоны" (1971, режиссер Анатолий Дудоров), "Девушка из камеры №25" (1971, Давид Рондели), "Прежде, чем расстаться" (1984, Александр Косарев), многосерийной ленте "Хождение по мукам" по произведениям Алексея Толстого (1974, Василий Ордынский) и других картинах.

В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному".

Звания, награды

Народный артист РФ (1998).

Юрий Николаев награжден орденами Дружбы (2007) и Почета (2014). Отмечен благодарностью президента РФ (1996), Почетной грамотой президента РФ (2018).

Удостоен премии правительства РФ в области культуры 2018 года.

Фильмы о Юрии Николаеве

Его жизни и творчеству посвящены документальные фильмы "Юрий Николаев. Не могу без ТВ" (2013, режиссер Руслан Трещев) и "Наслаждаясь жизнью" (2018, продюсеры Олег Вольнов и Андрей Сычев).