Умер Юрий Николаев
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.
"Юрий Николаев ушел на небеса... Совсем недавно мы в эфире [программы] "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало... Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память", - написал Цискаридзе.
Факт смерти подтвердили ТАСС в семье артиста.
"Юрочка умер", - сообщила родственница ведущего, не уточнив причину смерти.