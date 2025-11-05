Виталий Королев возглавил Тверскую область. Карьера и биография врио губернатора
06:11
5 ноября 2025 года президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. ТАСС собрал главное о том, что известно о новом главе региона.
- Королев родился 23 июня 1980 года в Красноярске.
- Имеет три высших образования, включая юридическое и экономическое.
- Кандидат экономических наук, доцент.
- С 26 ноября 2024 года был назначен завкафедрой антимонопольного регулирования МГИМО МИД России.
- С 2001 по 2002 год работал в "Красноярскнефтепродукт".
- В 2002-2005 годах в "Красноярскэнерго".
- С 2005 года работает в Федеральной антимонопольной службе.
- В августе 2008 года возглавил вновь созданное Управление контроля электроэнергетики ведомства.
- 20 октября 2015 года вступил в должность замглавы ФАС.
- Является выпускником четвертого потока "школы губернаторов".
- В 2018 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
- Имеет классный чин "Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса".
- Имеет звания "Почетный работник антимонопольных органов России", "Почетный энергетик" и "Почетный строитель России".