Статья

Виталий Королев возглавил Тверскую область. Карьера и биография врио губернатора

Редакция сайта ТАСС
06:11

Заместитель главы ФАС Виталий Королев

© Михаил Терещенко/ ТАСС

5 ноября 2025 года президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. ТАСС собрал главное о том, что известно о новом главе региона.

  • Королев родился 23 июня 1980 года в Красноярске.
  • Имеет три высших образования, включая юридическое и экономическое.
  • Кандидат экономических наук, доцент.
  • С 26 ноября 2024 года был назначен завкафедрой антимонопольного регулирования МГИМО МИД России.
  • С 2001 по 2002 год работал в "Красноярскнефтепродукт".
  • В 2002-2005 годах в "Красноярскэнерго".
  • С 2005 года работает в Федеральной антимонопольной службе.
  • В августе 2008 года возглавил вновь созданное Управление контроля электроэнергетики ведомства.
  • 20 октября 2015 года вступил в должность замглавы ФАС.
  • Является выпускником четвертого потока "школы губернаторов".
  • В 2018 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
  • Имеет классный чин "Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса".
  • Имеет звания "Почетный работник антимонопольных органов России", "Почетный энергетик" и "Почетный строитель России".
 
РоссияТверская область