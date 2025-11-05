Статья

Виталий Королев возглавил Тверскую область. Карьера и биография врио губернатора

5 ноября 2025 года президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. ТАСС собрал главное о том, что известно о новом главе региона.