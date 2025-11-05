Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область

Королев поблагодарил главу государства за оказанное доверие

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил на встрече в Кремле заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталию Королеву возглавить Тверскую область.

"Виталий Геннадьевич, вы являетесь заместителем [руководителя] одного из крупнейших наших федеральных ведомств, - обратился глава государства, открывая встречу. - И у вас все получается". "Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область, - сказал президент. - Вы готовы к этой работе?"

"Владимир Владимирович, спасибо большое за высокое оказанное доверие. Я к этому готов", - подтвердил Королев.

Как указал президент, Тверская область - "это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов - непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения". "Это, что называется, самый центр Русской земли - и не потому, что он входит в Центральный [федеральный] округ, а потому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства, - добавил Путин. - Там много вопросов, повторяю, которые требуют особого внимания, но это очень интересный регион".

Пост губернатора Тверской области стал вакантным после перехода Игоря Рудени на должность полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

Президент РФ подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области.

