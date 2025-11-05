Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Тверской области Виталия Королева, который ранее был заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Должность руководителя Тверской области была вакантна один месяц и семь дней. Предыдущий губернатор - Игорь Руденя - в конце сентября был назначен на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).