Тысячи "кораблей-призраков" в Балтике. Случаи сбоев систем слежения за судами

C 2022 по 2025 год, по данным французской компании Kpler, количество случаев подмены или спуфинга данных в системе AIS возросло на 2400%

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Annegret Hilse

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 ноября 2025 года финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что за час в систему морского слежения Финляндии поступило 18 тыс. ложных сигналов о "кораблях-призраках" НАТО. Настоящее местоположение кораблей было в тысячах километров от Балтийского моря, куда их "поместила" система.

ТАСС подготовила материал о сбоях системы слежения за судами, которые участились в последние годы.

Принципы работы AIS

В соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (принята 1 ноября 1974 года), с конца 2004 года все пассажирские суда и все суда с валовой вместимостью более 500 куб. м (300 куб. м в случае выполнения международных рейсов), должны быть оснащены устройствами AIS (Автоматическая идентификационная система, англ. Automatic Identification System). AIS служит для идентификации судов, их курса и габаритов, используется для мониторинга, предупреждения столкновений, спасательных операций.

Работает AIS в ультракоротковолновом радиодиапазоне (161,975 МГц и 162,025 МГц) и передает информацию о самом судне (радиопозывной, название, номер в Международной морской организации IMO и идентификатор морской подвижной службы MMSI, габариты, тип судна), о его курсе (текущее местоположение, время, направление движения, скорость, наличие проблем - навигационный статус) и его рейсе (пункт назначения, осадка, груз, количество людей на борту и т. п.). Координаты судна определяются не самой AIS, а геодезическим спутниковым приемником, которые получает сигналы от GPS, ГЛОНАСС или аналогичных систем глобального позиционирования.

Принимать сигналы с AIS можно с других кораблей и с суши. В 2000-х годах на орбиту Земли начали выводить искусственные спутники, способные принимать сигналы AIS в космосе. Данные с AIS агрегируются такими сайтами, как MarineTraffic и FleetMon.

Каналы передачи данных с AIS не зашифрованы и не имеют защиты от фальсификации данных самим судном или спуфинга, то есть подмены передаваемых данных сторонними лицами.

"Корабли-призраки", ошибки и сбои в AIS

Уже в 2005 году Морской международный исследовательский центр при Кардиффском университете опубликовал исследование о том, что около 10% данных, передаваемых по AIS, содержали различные ошибки - тогда они в основном касались осадки судов и пунктов назначения. В середине 2010-х годов снижение точности данных в системе продолжалось: различные исследования показывали, что только 77% нефтяных танкеров указывали корректные данные о грузе, назначении и осадке.

Первым громким случаем подмены информации в системе AIS, привлекшим внимание Совета Безопасности ООН, стал инцидент в мае 2018 года в Восточно-Китайском море, когда танкер Yuk Tung под флагом КНДР подменил свои данные и выдал себя за панамское судно Maika. По заключению группы экспертов, направленному в Совет Безопасности, эти действия использовались для обхода санкций в отношении КНДР.

В июле 2018 года начали регистрироваться массовые случаи сбоев данных AIS в районе порта Шанхая. Пик сбоев пришелся на июль 2019 года, когда в отдельные дни несколько сотен кораблей "кружились" на суше в Шанхае рядом с берегом реки Янцзы.

3 декабря 2019 года вблизи острова Эльба произошел случай массового спуфинга AIS - рядом с островом в радиусе 25 морских миль отобразилось 3 742 "корабля-призрака", которые находились тогда в других местах. Причина ошибки установлена не была, но, предположительно, источник неверных сигналов располагался на самой Эльбе.

Первый громкий инцидент со спуфингом геолокаций военных кораблей НАТО произошел 17 сентября 2020 года, когда британский авианосец Queen Elizabeth и более 10 британских, бельгийских и нидерландских кораблей были показаны стоящими тесным строем у побережья Ирландии, хотя на самом деле авианосец в тот момент находился в порту Портсмута, а остальные корабли - в других портах и морях.

26 ноября 2000 года по неизвестным причинам была изменена геопозиция американского эсминца Roosevelt, находившегося в Балтийском море близ Гдыни - его "отнесло" на несколько десятков километров восточнее, в территориальные воды России близ Калининградской области.

18-19 июня 2021 года британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Eversten, находившиеся в порту Одессы, неожиданно "перенеслись" на 180 км к юго-востоку, оказавшись в порту Севастополя. Пять дней спустя Defender действительно зашел в российские территориальные воды, отправившись из Одессы в Батуми, - для его выдворения Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России были вынуждены открыть предупредительную стрельбу.

C 2022 по 2025 год, по данным французской компании Kpler (владеет сайтами MarineTraffic и FleetMon), количество случаев подмены или спуфинга данных в системе AIS возросло на 2400%.