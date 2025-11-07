HS: тысячи кораблей-призраков неожиданно подали сигналы в Балтийском море

Фактически суда находились далеко от мест, в которых система зафиксировала их сигналы

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. 18 тыс. ложных сигналов о кораблях-призраках НАТО поступило за час в систему морского слежения Финляндии. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на Агентство транспорта и связи Финляндии Traficom.

Настоящее местоположение кораблей было в нескольких тысячах километров от указанных в системе сигналов, базировавшихся в Балтийском море, отмечает издание. Один из испанских кораблей, который следовал из Сомали в Японию, ошибочно отображался в Финском заливе.

Причина сбоя неизвестна. Traficom не отрицает, что инцидент может быть результатом преднамеренного вмешательства в системы слежения за кораблями.