Режим национального бедствия и 188 погибших. На Филиппины обрушился тайфун

Архипелаг является одной из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jacqueline Hernandez

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 ноября 2025 года стало известно, что число погибших во время тайфуна "Калмаэги" (местное название "Тино"), обрушившегося на Филиппины в начале недели, достигло 188. Скорость ветра доходила до 170 км/ч с порывами до 220 км/ч. Президент Фердинанд Маркос - младший объявил в республике "режим национального бедствия".

ТАСС подготовил материал о наиболее разрушительных и смертоносных тайфунах в районе Филиппин.

Филиппины - в зоне тайфунов

Филиппины - государство, расположенное на более чем 7 тыс. островов в западной части Тихого океана. Это одна из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира. Ежегодно на архипелаг обрушивается около 20 тропических циклонов. Согласно классификации Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), они подразделяются на тропические депрессии (постоянный ветер скоростью не более 62 км/ч), тропические штормы (62-88 км/ч) и сильные тропические штормы (87-117 км/ ч), тайфуны (118-184 км/ч) и супертайфуны (свыше 185 км/ч). Как правило, они возникают с конца мая по ноябрь. Наибольшему риску подвержены северные филиппинские острова (крупнейший Лусон).

Самым разрушительным и смертоносным считается тайфун "Хайфон", обрушившийся на территорию современных Филиппин и Вьетнама в октябре 1881 года (от названия вьетнамского города, наиболее пострадавшего в результате стихийного бедствия). Тогда общее число жертв превысило 300 тыс., из них более 20 тыс. - на острове Лусон.

Сильнейшие тайфуны за последние 20 лет

В последние десятилетия Филиппины пережили несколько сильнейших ураганов. 27-30 ноября 2004 года от тропической депрессии "Винни" пострадали Висайские острова и Лусон. Несмотря на относительно слабые порывы ветра (до 55 км/ч), "Винни" привела к ливневым дождям и сильному наводнению. Жертвами стали почти 1,6 тыс. человек, общий ущерб был оценен в $14,6 млн.

В конце ноября 2006 года по Филиппинам прошел тайфун "Дуриан" ("Реминг"), принеся с собой ливни. Скорость ветра составляла 135 км/ч с порывами до 250 км/ч. Смешавшись с вулканической пылью на склонах вулкана Майон на полуострове Бикол (на него пришелся основной удар стихии), водные потоки обрушились на окрестные деревни. В результате схода селевых потоков погибли и пропали без вести более 1 тыс. человек (точных данных нет, поскольку обширные территории вокруг вулкана труднодоступны). Совокупный ущерб достиг $580 млн.

В середине июня 2008 года тайфун "Фенгшен" ("Фрэнк"), двигавшийся со скоростью свыше 205 км/ч, достиг острова Самар и распространился на другие принадлежащие Филиппинам территории. Погибли свыше 550 человек, ущерб составил $301 млн. Стихия привела к крушению 21 июня филиппинского парома Princess of the Stars. Из 862 человек на борту были спасены лишь 56.

В декабре 2011 года сильный тропический шторм "Ваши" ("Сендонг") со скоростью до 95 км/ч прокатился по южным островам Филиппинского архипелага, в частности Минданао. Более 1,4 тыс. человек погибли, еще 1 тыс. пропали без вести. Ущерб, нанесенный стране, составил $97,8 млн.

В конце ноября 2012 года "Бофа" (в филиппинской системе наименований "Пабло") стал самым мощным супертайфуном, когда-либо затрагивавшим остров Минданао. Впоследствии он распространился на остров Палаван. Скорость ветра достигала 280 км/ч. Погибли порядка 1 тыс. человек, более 800 пропали без вести. Ущерб достиг $1 млрд.

7-8 ноября 2013 года супертайфун "Хайянь" ("Йоланда") достиг Висайских островов, расположенных между Лусоном и Минданао. Скорость ветра составляла 315 км/ч с порывами до 380 км/ч, волны в океане достигали высоты 5 м. Погибли более 6,3 тыс. филиппинцев, еще 1 тыс. пропали без вести. Общий ущерб оценивался примерно в $3 млрд.

Один из сильнейших за последние годы штормов обрушился на Филиппины в ноябре 2020 года. Скорость ветра во время тайфуна "Гони" (супертайфун "Ролли") достигала 315 км/ч, погибли свыше 30 человек.