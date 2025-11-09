Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 224

БАНГКОК, 9 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах увеличилось с 188 до 224, пропавшими без вести числятся 109 человек. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

На острове Себу, улицы городов которого затопили ливневые дожди, подтверждена гибель 158 человек. Всего в стране пострадали 526 человек, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший объявил о введении в республике режима национального бедствия.

Посольство России на Филиппинах рекомендовало россиянам в связи с тайфуном воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также следить за сообщениями местных властей и экстренных служб. По данным российского диппредставительства, россияне не пострадали в результате тайфуна.