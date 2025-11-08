Манифест сурового стиля и библейские сюжеты. Каким был путь Павла Никонова

Художник умер в возрасте 95 лет

Павел Никонов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 ноября 2025 года стало известно, что в возрасте 95 лет умер народный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства Павел Никонов.

Биография

Родился 30 мая 1930 года в Москве. Посещал занятия в Московской средней художественной школе (МСХШ; ныне Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств). В 1941-1943 годы, в период Великой Отечественной войны, вместе с ее учениками и коллективом находился в эвакуации в Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). Завершил обучение в МСХШ в 1949 году.

В 1956 году Павел Никонов окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. Дипломная работа - картина "Октябрь". В 1957 году это полотно демонстрировалось в рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, Никонов был отмечен большой серебряной медалью. В 1958 году стал членом Московского союза художников.

Творческий путь

В 1959 году Павел Никонов написал картину "Рыбаки". В том же году совершил поездку в Сибирь, на Братскую ГЭС, после чего создал полотно "Наши будни" (1960). Искусствоведы считают его одним из манифестов так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX вв.

В 1960 году художник посетил Саяны в качестве рабочего геологической партии. Впечатления от поездки легли в основу его картины "Геологи" (1962), в которой соединялись современный сюжет и колорит фрески. Распространена точка зрения, согласно которой это произведение подвело черту в развитии сурового стиля.

В 1965 году Павел Никонов написал картину "Смольный - штаб Октября". В ней нашла отражение трактовка событий Октябрьской революции 1917 года, утвердившаяся в рамках хрущевской кампании по возвращению к "ленинским нормам жизни" и существенно отличавшаяся от трактовки сталинского периода. Основатель cоветского государства Владимир Ленин представал в качестве единственного руководителя революционного штаба. На картине он был изображен среди представителей восставшего народа и участников боевых дружин, ожидавших его указаний.

Работы художника, созданные в период с середины 1960-х годов по середину 1970-х годов, разнообразны по жанровым направлениям и художественной стилистике. В их числе: "Портрет матери" (1964), "Отец" (1967), "Пир" (1968), "Мясная лавка" (1968), "Северная деревня" (1969), "Улочка" (1970), "Москва праздничная" (1974-1975).

В 1972 году Павел Никонов впервые побывал в деревне Алексино (Тверская область), где впоследствии приобрел дом и начал регулярно работать. В 1980-х годы появились его работы из так называемого деревенского цикла, отличительной особенностью которых стала плотная многослойная живопись, созданная широкими мазками и мастихином: "Трое" (1984), "Путники" (1987) и другие.

Для некоторых работ 1990-х годов - "Деревенские похороны" (1993), "Ненастье. Бурный день на Волге" (1998) и других - характерны абстрактность и экспрессивность стиля, сложная цветовая гамма, условность очертаний фигур и предметов.

Заметное место в ряду произведений, созданных Павлом Никоновым в последние десятилетия, занимают полотна по мотивам библейских сюжетов - "Пастух и Иосиф" (2000), "Человек, несущий крест" (2005), "Рождество" (2014), "Тайная вечеря" (2020). Среди других картин этого периода - "Женщина с коромыслом" (2000), "Баба с вилами" (2010), "Портрет в интерьере" (2014), "Семейный портрет" (2018), "Утро на Волге" (2018).

Произведения художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Курской государственной картинной галерее им. А. А. Дейнеки, Тверской областной картинной галерее, Дальневосточном художественном музее (Хабаровск), Государственном музее искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева (Алма-Ата) и других.

Его персональные выставки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Липецке.

Павел Никонов является действительным членом Российской академии художеств (отделение живописи, 2001). Входит в состав президиума этой организации.

Преподавательская деятельность

В 1998-2006 годы Павел Никонов вместе с заслуженным художником РФ Юрием Шишковым (1940-2020) руководил мастерской станковой живописи в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова.

Звания, награды

Народный художник РФ (1994).

Павел Никонов награжден орденом Почета (2001).

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 и 2021 годов.

Книга и фильм о художнике

Его жизни и творчеству посвящены книга "Павел Никонов" (1981, автор Анна Дехтярь) и документальный фильм "Никонов" (2020, режиссер Антон Белянкин).

