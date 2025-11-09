Соц-арт, "Слава КПСС" и слава за рубежом. Грани творчества Эрика Булатова

Советский и российский художник умер на 93-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

Эрик Булатов © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2025 года стало известно, что на 93-м году жизни умер советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов.

Происхождение, образование

Эрик Владимирович Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).

В 1958 году окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова Академии художеств СССР (ныне Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова при РАХ), где учился у педагога Петра Покаржевского. Также посещал занятия в мастерских Роберта Фалька и Владимира Фаворского.

Карьера художника

В 1959-1989 годах Эрик Булатов работал книжным иллюстратором, сотрудничал с издательством "Малыш" (до 1963 года - "Детский мир"). В 1967 году как иллюстратор детских книг был принят в секцию графики Союза художников СССР.

В 1960-х годах Эрик Булатов вошел в нонконформистское художественное объединение "Сретенский бульвар". Вместе с ним членами объединения были Илья Кабаков, Эрнст Неизвестный, Юрий Соболев-Нолев и другие. В работах 1960-х годов Эрик Булатов исследовал принципы взаимодействия поверхности и пространства (картины "Разрез", "Диагональ I", "Улица"). Этот этап его творчества был отмечен влиянием художественного стиля советского живописца Роберта Фалька.

В 1970-х годах создал первые картины-конструкции, сочетавшие пространство классического пейзажа с плакатными или текстовыми вставками. В рамках одной картины Булатов сопоставлял образы идеологизированного пространства советской реальности и лирические ландшафты, тексты и изображения ("Опасно", "Иду", "Добро пожаловать"), а также уделял внимание контрастам и символизму ("Горизонт", "Улица Красикова", "Слава КПСС", "Вход - входа нет"). Данные работы позволили Булатову выдвинуться в число ведущих представителей так называемого московского концептуализма. В художественном отношении они были выдержаны в эстетике соц-арта. Это постмодернистское направление в отечественном изобразительном искусстве, возникшее в 1970-х годах, предлагало альтернативную интерпретацию образов и лозунгов коммунистической пропаганды, приветствовало нарочитые смысловые подмены и свободное цитирование любых пластических приемов.

В 1980-х годах оригинальный творческий стиль художника получил развитие в работах "Не прислоняться", "Революция - перестройка", "Перестройка", "Заход или восход солнца" и других.

В 1988-2000 годы выставки произведений Эрика Булатова состоялись в разных городах Швейцарии, Франции, ФРГ, США, Республики Корея.

В 1989-1991 годы художник работал в Нью-Йорке (США). В этот период создал картину "Русский XX век I" - идиллический пейзаж, над которым нависает число ХХ, представляющее собой лучи прожектора.

Впоследствии Эрик Булатов жил и работал в Париже (Франция), а также в Москве. Его произведения "Русский XX век II" (1998-1999), "Живу - вижу II" (1999), "Свобода есть свобода II" (2000-2001), "Тучи растут" (2007), "Наше время пришло" (2009-2010), "Картина и зрители" (2011-2013) преемственны авторской манере, сложившейся в предыдущие десятилетия.

Наиболее масштабные российские выставки работ Эрика Булатова прошли в Государственной Третьяковской галерее (2006) и Центральном выставочном зале "Манеж" (2014).

Произведения художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Московском музее современного искусства, галерее "Альбертина" (Вена, Австрия), музее Людвига (Кельн, Германия), Музее современного искусства Центра Помпиду (Париж) и других.

В 2015 году для Ельцин-центра (Екатеринбург) Эрик Булатов создал картину "Свобода", которая логически завершает маршрут по экспозиции музея.

В 2020 году на стене трубного цеха Выксунского завода Объединенной металлургической компании (Нижегородская область) был открыт мурал (вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений) площадью 2 500 кв. м, который объединяет два произведения Эрика Булатова: "Стой - иди" (1975) и "Амбар в Нормандии" (2011).

Книги

В 2009 году была издана книга Эрика Булатова "Живу дальше" (включала опубликованные и неопубликованные статьи художника, а также интервью с ним), в 2013 году - его книга "Горизонт" (рассказ мастера о себе и своем творчестве, а также интервью с ним). Автор книги воспоминаний "Эрик Булатов рассказывает" (2025).

Признание

Эрик Булатов был награжден орденом Дружбы (2014). Кавалер ордена Искусств и литературы (Франция, 2015).

Был почетным членом Российской академии художеств (2008).

Его жизни и творчеству посвящены книги "Эрик Булатов" (2014, автор Маргарита Тупицына) и "Эрик Булатов. Картина после живописи" (2017, Сергей Попов), документальные фильмы Анатолия Малкина "Эрик Булатов. Иду..." (2017) и "Эрик Булатов. Живу и вижу" (2018).