За что клеймили Би-би-си. Самые резонансные скандалы в корпорации

© Zeynep Demir Aslim/ Shutterstock/ FOTODOM

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2025 года об уходе с поста заявил гендиректор британской вещательной корпорации Би-би-си Тим Дэйви. Причиной отставки стал скандал с фальсификацией в передаче "Панорама", которую Би-би-си выпустила в октябре 2024 года. В ней выступление президента США Дональда Трампа в январе 2021 года было смонтировано таким образом, что создалось впечатление, будто он призывал к захвату Капитолия. ТАСС подготовил материал о Би-би-си и некоторых скандалах, связанных с ней.

История и структура

Би-би-си (British Broadcasting Corporation, ВВС) была основана в 1922 году несколькими частными компаниями, предоставлявшими услуги телеграфной связи. Ее первый руководитель - Джон Райт - определил ее целью "информировать, просвещать и развлекать". В 1932 году началось регулярное телевещание и была создана Всемирная служба Би-би-си (до 1988 году - Служба иновещания, сегодня ведет трансляцию на более 40 языках в телевизионном, радио- и онлайн-форматах). Спутниковая эра началась для компании в 1991 году. С 1995 года осуществляется цифровая трансляция телепередач.

В структуре Би-би-си более 10 телеканалов, 10 национальных и более 30 региональных радиостанций. Кроме того, в ее рамках действуют коммерческие компании, в том числе BBC Studios. Би-би-си передает деловую и документальную информацию, новости, музыку, демонстрирует художественные фильмы и др.

В корпорации работают более 20 тыс. сотрудников. Штаб-квартира находится в Лондоне.

Принципы работы

Основные принципы деятельности корпорации, ее задачи и порядок формирования управляющих органов зафиксированы в хартии (устав). Каждые 10 лет документ обновляется, его последняя, девятая по счету версия действует с января 2017 года. Согласно ей, Би-би-си является национальной независимой корпорацией, политика вещания которой должна отвечать интересам всего британского общества. В числе основных стандартов корпорации названы универсальный географический охват населения страны, удовлетворение всех интересов и вкусов, в том числе меньшинств, забота о сохранении национальной идентичности и чувства общности, борьба за качество программ. Сотрудники корпорации обязаны проверять информацию, использованную в материалах. С 1930-х в корпорации существует отдел мониторинга, который должен отслеживать искажение фактов в СМИ.

В октябре 2020 года для обеспечения независимости вещания руководство запретило сотрудникам принимать участие в демонстрациях и митингах (за исключением парадов ЛГБТ-сообщества) и ограничить активность в соцсетях, "которая может поставить под сомнение их политическую независимость".

Финансирование деятельности

Согласно хартии Би-би-си, независимость от политических влияний и коммерческих интересов должна гарантироваться порядком финансирования. Корпорация существует за счет ежегодного налога на телевидение (введен в 1946 году, ранее за счет др. налогов), который платят все владельцы телевизоров в стране, кроме граждан старше 75 лет (сейчас £174,5 за цветное и £58,5 - за черно-белое ТВ), он приносит корпорации около £3,8 млрд в год. Кроме того, Би-би-си получает доход от продажи лицензий на свои программы и шоу, в последнем финансовом году было выручено около £2,2 млрд. Согласно отчету за 2024-2025 годы, общий доход корпорации составил порядка £5,9 млрд.

Руководство и надзор

Надзор за деятельностью Би-би-си возложен на организацию Ofcom - регулятор британского телеэфира, который отвечает за сохранение конкурентности между вещателями и защиту прав телезрителей. Также действует Совет Би-би-си, который обязан предоставлять гарантии того, что деятельность корпорации отвечает общественным интересам. Председатель Совета утверждается Тайным советом (консультативный орган при короле). С марта 2024 года им является Самир Шах. Повседневное руководство осуществляет исполнительный комитет во главе с гендиректором (назначается Советом), Тим Дэйви занимал этот пост с 2020 года.

Скандалы

В июне 2003 года в Великобритании разразился скандал, вызванный публикацией статьи журналиста Би-би-си Эндрю Гиллигана со ссылкой на источник в правительстве о фальсификации данных доклада об обладании Ираком оружия массового уничтожения, на основе которого премьер-министр Тони Блэр принял решение о присоединении страны к силовой операции США против режима Саддама Хусейна. Итогом скандала стало парламентское расследование обстоятельств начала войны в Ираке, снявшее обвинение с правительства. Эндрю Гиллиган признал, что некоторые из заявлений в его репортаже были ложными, и покинул компанию, в отставку ушел гендир Би-би-си Грег Дайк. Советник Минобороны Дэвид Келли, предоставивший данные, на основании которых была написана статья, покончил с собой.

В январе 2011 года корпорация принесла извинения Японии в связи с показом юмористического шоу, в котором как "самый неудачливый человек в мире" высмеивался японец Цутому Ямагути, пострадавший от двух ядерных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. Японское посольство в Лондоне направило в адрес Би-би-си письмо, в котором говорилось, что выставлять Ямагути в таком свете неуместно и бесчувственно.

В феврале 2018 года Египет обвинил Би-би-си во лжи при освещении событий в стране. Скандал разгорелся после появившегося в эфире Би-би-си сюжета о случаях исчезновения людей и пытках в этой стране. Однако после его выхода одна из героинь, заявленная как таинственно пропавшая, появилась в эфире египетского ток-шоу и отвергла все утверждения о своем исчезновении.

В мае 2021 года были опубликованы итоги независимого расследования, касающегося скандального интервью принцессы Дианы (1961-1997) журналисту Мартину Баширу из программы Би-би-си "Панорама" в 1995 году. Интервью, в котором она рассказывала о внебрачных связях и дворцовых интригах, стало сенсацией, в Великобритании его посмотрели порядка 23 млн человек. Практически сразу после эфира в прессе появились сообщения о манипуляциях Башира для получения согласия Дианы на разговор. Тогда корпорация провела внутреннюю проверку, но не нашла в поведении журналиста признаки нарушения кодекса профессиональной этики. Однако в отчете за 2021 год отмечалось, что "действия корпорации не соответствовали высоким стандартам порядочности и открытости, которые являются ее визитной карточкой.

В мае 2021 года Би-би-си начала расследование в отношении своей журналистки Талы Халавы, освещавшей израильско-палестинский конфликт. Произраильская группа по мониторингу СМИ Honest Reporting обнаружила посты Халавы за 2014 год, когда она еще не работала в Би-би-си, с ее высказываниями: "Израиль больший нацист, чем Гитлер", "Сионисты не могут насытиться нашей кровью" и др. В июне того же года Халава была уволена. В корпорации заявили, что там "нет места подобным взглядам" и что Би-би-си "осуждает расизм и антисемитизм в любой форме".

В феврале 2025 года журналистов Би-би-си обвинили в нарушении редакционной политики в связи с выходом документального фильма "Газа: как выжить в зоне боевых действий", рассказчиком в котором выступил 13-летний сын одного из заместителей министра в правительстве палестинского движения ХАМАС, о чем не было указано. После проверки выяснилось, что сотрудники Би-би-си не знали о родственных связях мальчика и были введены в заблуждение независимой продюсерской компанией Hoyo Films, отснявшей материал. Руководство Би-би-си заявило, что фильм не должен был быть одобрен к показу.

10 ноября 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отставку Тима Дэйви, заявила, что на Би-би-си "клейма ставить негде", они сфабриковали инсценировку в Буче и распространяли множество фейков, в том числе про Сирию, "раздували абсурдные вбросы про Скрипалей и многое другое".