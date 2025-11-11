Ответ на "беспрецедентную антироссийскую кампанию". Санкции РФ против Японии

РФ ввела ответные меры против 30 японских граждан, включая официального представителя МИД Японии Тосихиро Китамуру

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2025 года Россия в качестве ответной меры закрыла въезд для 30 японских граждан, включая официального представителя МИД Японии Тосихиро Китамуру. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Статистика

С 2022 года и до настоящего времени Москва четыре раза объявляла об ответных санкциях против граждан Японии. Больше всего их было введено 15 июля 2022 года, когда под ограничительные меры подпали 384 человека.

Хронология

4 мая 2022 года Россия ввела ответные санкции в отношении 63 японских граждан. В их число вошли действующий на тот момент премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсекретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министры иностранных дел и обороны Ёсимаса Хаяси и Нобуо Киси и другие. Согласно заявлению МИД РФ, этим лицам бессрочно запрещен въезд в РФ из-за "беспрецедентной антироссийской кампании", которую ведет официальный Токио, и с учетом введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства.

15 июля 2022 года Москва ввела санкции против 384 членов Палаты представителей парламента Японии. По сообщению МИД РФ, в стоп-лист были внесены фамилии представителей японского парламента, "которые заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями [в адрес России] в контексте специальной военной операции на Украине".

23 июля 2024 года РФ в качестве ответных мер ввела запрет на въезд для 13 граждан Японии. Среди них, как сообщил МИД России, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танаке Акихико, председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио, основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и другие лица.

3 марта 2025 года Россия в качестве ответной меры на санкционную политику Японии закрыла въезд девяти гражданам этой страны, включая главу японского МИД Такэси Ивая. В списке также числятся посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара, глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага, президенты компаний IHI Corporation Хироси Идэ, Isuzu Motors Limited Синсукэ Минами, Prodrone Синсукэ Тоя и Cyberdyne Ёсиюки Санкай.