Россия запретила въезд для 30 граждан Японии

Москва приняла меры в ответ на продолжающиеся антироссийские санкции Токио

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российская сторона в связи с продолжающимися антироссийскими санкциями Токио, увязываемыми со специальной военной операцией, закрывает въезд для 30 японских граждан, включая официального представителя МИД Японии Тосихиро Китамуру. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т. н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию [для 30 граждан Японии]", - указано в сообщении.

В списке числятся журналисты и профессора японских университетов, а также официальный представитель МИД Японии Китамура.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.