От "Парнаса" до "Партии роста". Какие партии ликвидировал Верховный суд

ВС РФ 20 ноября по требованию Минюста ликвидировал Партию роста

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 ноября 2025 года Верховный суд (ВС) РФ по требованию Минюста ликвидировал Партию роста. Иск в ВС поступил 4 октября 2025 года.

Требования к политическим партиям

Согласно требованиям закона "О политических партиях" от 11 июля 2001 года (с поправками), партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ (при этом в субъекте, в состав которого входит автономный округ, может быть создано единое региональное отделение). В ее рядах должны состоять как минимум 500 членов, а все органы управления и структуры политической организации должны размещаться на территории России.

Структурные подразделения партий должны быть образованы только по территориальному признаку. Запрещена деятельность партий в органах власти (за исключением законодательных), госорганизациях, Вооруженных силах, правоохранительных органах и др. Кроме того, партия обязана соблюдать требования Минюста в части своего устава и своевременно предоставлять сведения, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), и финансовые отчеты.

Закон также требует, чтобы в течение семи лет с момента регистрации партия принимала участие в одной из избирательных кампаний федерального, регионального или местного уровня. Среди них - президентские и парламентские выборы в РФ, выборы глав регионов и депутатов региональных заксобраний (не менее чем в 10% и не менее чем в 20% регионов соответственно), выборы в органы местного самоуправления (более чем в половине субъектов РФ).

Несоблюдение данных требований является основанием для ликвидации партии Верховным судом РФ по иску министерства юстиции.

Политическая партия может быть также ликвидирована на основании закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Статистика

В 2011 году, после вступления в силу закона о политических партиях и перед думскими выборами, Министерством юстиции РФ было зарегистрировано семь партий.

2 апреля 2012 года в закон о партиях были внесены поправки, упростившие их создание и регистрацию. В частности, были снижены требования к минимальной численности партий (500 человек вместо 40 тыс.) и числу региональных отделений (не менее чем в половине субъектов РФ, ранее - более чем в половине субъектов). В результате либерализации законодательства количество партий в России возросло в 11 раз: с 7 в 2011 году до 77 на начало парламентской избирательной кампании 2016 года.

В 2019 году в России было зарегистрировано 64 партии. В связи с окончанием семилетнего периода с начала партийной реформы Минюст начал проверку активности политических организаций. В итоге к концу 2020 года Верховный суд по иску Минюста ликвидировал 32 партии из 64. В 2021 году ВС ликвидировал четыре партии, в 2022 году - две, в 2023 году - три, в 2024 году - одну, в 2025 году - три партии.

В настоящее время в РФ зарегистрирована 21 партия.

Партии, ликвидированные после парламентских выборов 2021 года

8 февраля 2022 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" в связи с ее неучастием в выборах последние семь лет. 28 марта было подписано распоряжение Минюста о ликвидации партии, 5 апреля 2022 года оно вступило в силу.

2 ноября 2022 года Верховный суд вынес решение о ликвидации партии "Альтернатива для России" (Партия социалистического выбора). Согласно иску Минюста, партия, зарегистрированная в 2015 году, в течение семи лет не принимала участия в выборах. Решение ВС о ликвидации "Альтернативы для России" вступило в силу 8 декабря 2022 года.

12 января 2023 года Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Партии малого бизнеса, учрежденной в 2015 году. Ранее, 16 мая 2022 года, ВС вынес решение по иску министерства юстиции о приостановлении деятельности партии из-за выявленных нарушений в ее уставных и других документах. 30 марта 2023 года партия была ликвидирована с занесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

5 апреля 2023 года решением Верховного суда по иску Минюста была ликвидирована политическая партия "Народно-патриотическая партия России - Власть народу", зарегистрированная в РФ в 2016 года (перерегистрирована в 2018 года). Как следовало из материалов дела, партия сменила адрес своего нахождения, не уведомив министерство, вследствие чего не получала корреспонденцию и не могла реагировать на выносимые ей замечания. В иске отмечались и другие формальные нарушения деятельности партии, которые, как установил суд, не были устранены в отведенный срок. 20 июля 2023 года решение ВС вступило в силу. 1 августа 2023 года данные о ликвидации политической организации занесены в ЕГРЮЛ.

25 мая 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации оппозиционной Партии народной свободы. Политическая организация была образована в 2012 году на базе Республиканской партии России, пост ее председателя формально занимал Михаил Касьянов (в 2022 году покинул РФ, в 2023 году включен в реестр иноагентов, в 2025 году - в перечень террористов и экстремистов). Иск Минюста о ликвидации партии был подан в ВС РФ в апреле 2023 года. Причиной послужило недостаточное количество региональных отделений. Решение суда о ликвидации "Парнас" вступило в силу 25 июля 2023 года, соответствующие данные занесены в ЕГРЮЛ 4 августа 2023 года.

27 ноября 2024 года Верховный суд ликвидировал Партию дела по иску Министерства юстиции РФ. Деятельность партии, основанной в 2010 году предпринимателем Константином Бабкиным, была приостановлена Верховным судом еще 22 апреля 2024 года на основании выявленных Минюстом нарушений, включая истечение срока полномочий органов управления политической организации. Решение о ликвидации партии окончательно вступило в силу 4 февраля 2025 года.

15 января 2025 года стало известно, что Верховный суд России принял решение о ликвидации политической партии "Гражданская сила", удовлетворив соответствующий иск министерства юстиции. 25 марта 2025 года партия была ликвидирована. Причиной послужило то, что "Гражданская сила" не выдвигала кандидатов на федеральных выборах более семи лет и фактически не участвовала в местной и региональной политике. Партия была образована в 2007 году, заявляла о себе как о правой либеральной силе. Решение о ликвидации партии с соответствующим занесением в ЕГРЮЛ вступило в силу 25 марта 2025 года.

17 июня 2025 года Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции и принял решение о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива" ("Грани"), ее региональных отделений и иных структурных подразделений. Последняя избирательная кампания, в которой участвовала "Гражданская инициатива", прошла в 2018 году, когда партия выдвинула кандидатом в президенты РФ Ксению Собчак. 13 октября 2025 года решение о ликвидации партии окончательно вступило в силу.

21 июля 2025 года Верховный суд ликвидировал партию "Российский общенародный союз", которую возглавлял Сергей Бабурин. Суд удовлетворил исковые требования Минюста, представители которого обосновывали необходимость ликвидации партии тем, что она участвовала в недостаточном количестве выборов за последние семь лет. 23 сентября 2025 года вступило в силу решение о ликвидации партии с соответствующим занесением в ЕГРЮЛ.