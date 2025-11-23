Олимпийский чемпион и лучший бомбардир "Спартака". Жизнь и достижения Никиты Симоняна

Знаменитый советский футболист умер в возрасте 99 лет

Никита Симонян © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 ноября 2025 года стало известно о смерти советского футболиста, ставшего олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР, Никиты Симоняна.

Происхождение и образование

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире (Северо-Кавказский край РСФСР; ныне на территории Краснодарского края) в семье Погоса Мкртичевича (1890-1969) и Варсеник Акоповны (1900-1987) Симонян. С 1930 года проживал с родителями в Сухуме (ныне столица Республики Абхазия).

В 1963 году Никита Симонян окончил в Москве Государственный центральный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма).

Карьера игрока

Никита Симонян начал заниматься футболом в 1940 году в спортшколе при сухумском клубе "Динамо". Его первым тренером был Шота Ломинадзе. Игровая позиция - центральный нападающий.

В 1944-1945 годах Никита Симонян выступал за сухумское "Динамо", в 1946-1948 годах - за московские "Крылья Советов", в 1949-1959 годах - за московский "Спартак".

В составе "Спартака" четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - Кубок страны (1950, 1958). В общей сложности на протяжении клубной карьеры провел 285 игр, забил 173 мяча.

Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949, 26 мячей; 1950, 34 мяча; 1953, 14 мячей - наравне с нападающим тбилисского "Динамо" Автандилом Гогоберидзе). Являлся лучшим бомбардиром московского "Спартака" за всю историю (160 мячей).

8 сентября 1954 года Никита Симонян дебютировал в составе советской сборной в товарищеском матче со шведами. Игра, прошедшая на московском стадионе "Динамо", завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев, Симонян забил два мяча.

В декабре 1956 года в составе сборной СССР стал победителем футбольного турнира в рамках XVI летних Олимпийских игр в Мельбурне (Австралия).

8 июня 1958 года в матче со сборной Англии забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Встреча, прошедшая на стадионе "Уллеви" в Гетеборге (Швеция), завершилась со счетом 2:2. В 1958 году был капитаном советской команды.

В общей сложности в 1954-1958 годах Никита Симонян провел за сборную СССР 20 матчей, в которых забил 10 мячей.

Также выступал за команду Москвы, в августе 1956 года в ее составе стал победителем I летней Спартакиады народов СССР.

В 1959 году Никита Симонян завершил карьеру игрока.

Тренерская деятельность

В 1960-1965 и 1967-1972 годах Никита Симонян являлся главным тренером московского "Спартака". Под его руководством клуб выиграл первенство СССР в 1962 и 1969 годах, а также трижды завоевал Кубок страны (1963, 1965, 1971).

В 1973-1974 и 1984-1985 годах возглавлял ереванский "Арарат" (Армянская ССР). В 1973 году привел его к победе в чемпионате Советского Союза и Кубке страны.

В 1977-1979 годах Никита Симонян был главным тренером сборной СССР, в 1980-1981 годах - одесского "Черноморца" (Украинская ССР).

Административная работа

В 1975-1976 годах Никита Симонян являлся заместителем начальника управления футбола Спорткомитета СССР.

В 1990-1991 годах был первым заместителем председателя Федерации футбола СССР.

Работал в качестве начальника сборных СССР (1986-1990) и России (2003-2004).

С февраля 1992 по декабрь 1998 года Никита Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС).

С декабря 1998 по январь 2002 года - вице-президент РФС.

С 2002 по 2005 год входил в состав Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

В январе 2002 года Никита Симонян был снова избран первым вице-президентом РФС, занимает этот пост в настоящее время. Также является членом исполкома и председателем комитета сборных команд РФС.

С 24 ноября 2009 года по 3 февраля 2010 года, с 25 июня по 3 сентября 2012 года и с 31 мая по 2 сентября 2015 года исполнял обязанности президента Российского футбольного союза.

С ноября 2022 года Никита Симонян был почетным президентом комитета ветеранов футбольного клуба "Спартак" (Москва).

Книга, общественная деятельность

Автор книги "Футбол - только ли игра?" (1989).

Никита Симонян являлся послом чемпионата мира по футболу в России 2018 г.

Звания, награды

Герой Труда РФ (2025).

Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Заслуженный тренер СССР (1970). Заслуженный работник физической культуры РФ (2019).

Никита Симонян награжден орденами Трудового Красного Знамени (1957), "Знак Почета" (1971), Дружбы (1995), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2000, 2011), Почета (Армения, 2011), "За заслуги перед Отечеством" I степени (Армения, 2019). Отмечен благодарностями президента РФ (1997, 2001, 2006).

Удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета (1996), ордена "За заслуги" Международной федерации футбола (2000), рубинового ордена "За заслуги" Союза европейских футбольных ассоциаций (2007).

Почетный гражданин Армавира (2015). В 2020 году имя Никиты Симоняна было присвоено одному из стадионов этого города.

Семья

Жена - Людмила Григорьевна, врач-дефектолог. Дочь - Виктория, врач-стоматолог.

Книги о Никите Симоняне

Жизни и карьере спортсмена посвящены книги Павла Алешина "Никита Симонян. К 75-летию со дня рождения" (2001), Игоря Горанского "Никита Симонян: время и люди футбола" (2006) и Симона Кенкишвили "Никита Симонян - человек-эпоха" (2016).