Умер Никита Симонян

Ему было 99 лет

Никита Симонян © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1956 года по футболу в составе сборной СССР Никита Симонян умер на 100-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

"Никита Симонян умер. В четверг он плохо себя почувствовал, госпитализировали в больницу. И вот он ушел из жизни", - сказал Мирзоян.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. Он был старейшим из олимпийских чемпионов. 10 октября президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда.