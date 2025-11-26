Регион с высокой степенью нестабильности. Как проходили военные перевороты в Гвинее-Бисау

Военные 26 ноября 2025 года заявили, что взяли страну под свой контроль, президент Умару Сисоку Эмбало задержан

© AP Photo/ Rebecca Blackwell

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 ноября 2025 года стало известно о перевороте в Гвинее-Бисау. Военные заявили, что взяли страну под свой контроль, президент Умару Сисоку Эмбало задержан. На выборах, состоявшихся 23 ноября, президент, возглавлявший страну с февраля 2020 года, баллотировался на второй срок. Предварительные результаты выборов должны были быть оглашены 28 ноября, но уже 25 ноября о своей победе объявил независимый кандидат Фернанду Диаш да Кошта.

ТАСС подготовил материал о переворотах в Гвинее-Бисау.

Сведения о стране

Республика Гвинея-Бисау (РГБ) - государство в Западной Африке на побережье Атлантического океана. Занимает площадь 36,1 тыс. кв. км, граничит с Гвинеей и Сенегалом. Бывшее колониальное владение Португалии, независимость провозглашена 24 сентября 1973 года. Столица - город Бисау, государственный язык - португальский, широко распространен его креольский вариант. Население - 2,2 млн человек, основные этнические группы (всего их около 30): фульбе, баланта и мандинка. Большинство верующих являются приверженцами традиционных религиозных культов или исповедуют ислам суннитского толка. РГБ - одна из наиболее бедных стран Африки, ООН относит ее к числу наименее развитых государств, Всемирный банк - к группе стран с низким уровнем дохода на душу населения ($960 в год, 2024).

Перевороты

С момента провозглашения независимости внутриполитическая обстановка в Гвинее-Бисау характеризуется высокой степенью нестабильности. Начиная с 1980 года в стране произошло пять военных переворотов (с учетом событий 26 ноября 2025 года), убийство действовавшего президента и порядка 20 попыток смены власти военными, в том числе три - в ходе первого мандата Умару Сисоку Эмбало.

14 ноября 1980 года был свергнут военными первый лидер независимой Гвинеи-Бисау - председатель Государственного совета и один из основателей правившей с 1974 года. Партии независимости Кабо-Верде и Гвинеи-Бисау (ПАИГК) Луиш Кабрал. Одной из причин переворота стал внутрипартийный конфликт гвинейцев и кабовердианцев (до последовавшего за переворотом раскола партия была единой для двух государств). Власть в стране перешла к Революционному совету во главе с генералом Жоау Бернарду Виейрой (ранее - глава вооруженных сил и премьер-министр РГБ). С мая 1984 года верховным органом власти стал Государственный совет, в 1984, 1989 и 1994 годах Виейра избирался президентом страны.

7 мая 1999 года президент Жоау Бернарду Виейра был смещен с поста после 11-месячного вооруженного конфликта между лояльными ему силами и сторонниками начальника генерального штаба армии генерала Ансумане Мане, отправленного им в отставку, и бежал из страны. Обязанности главы государства взял на себя бывший спикер парламента Малам Бакай Санья, в 2000 году по итогам выборов президентом стал Кумба Яла, лидер оппозиционной Партии социального обновления (ПСО). Таким образом впервые с 1974 года у власти оказался представитель оппозиции. Кумба Яла проводил жесткую политику в отношении политических противников, провел чистки в армии и закрыл ряд оппозиционных печатных изданий. В 2002 году в результате затяжного конфликта с парламентом он распустил законодательный орган. Выборы, намеченные на 2003 год, дважды откладывались.

14 сентября 2003 года Кумба Яла был отстранен от власти военными, заявившими о намерении восстановить конституционный порядок. При международном посредничестве временным президентом на двухлетний переходный период был назначен бизнесмен Энрике Роза, а по итогам президентских выборов 2005 года страну вновь возглавил Жоау Бернарду Виейра, участвовавший в них как независимый кандидат.

2 марта 2009 года Жоау Бернарду Виейра был убит в ходе вооруженного столкновения мятежных армейских частей и пропрезидентских сил. Поводом к конфликту послужил теракт, в результате которого погиб начальник генштаба Тагме На Вайе. Лояльные ему военные возложили ответственность за его гибель на президента. Захвата власти не произошло. И.о. главы государства был назначен председатель Национальной народной ассамблеи (парламента), на состоявшихся в сентябре президентских выборах победу одержал кандидат от правящей ПАИГК Малам Бакай Санья.

12 апреля 2012 года очередной военный переворот произошел за две недели до даты проведения второго тура досрочных выборов, на которых предстояло избрать преемника президента Малама Бакая Саньи, скончавшегося от болезни 9 января. Представители вооруженных сил арестовали кандидатов в президенты (ими были Карлуш Гомеш Жуниор от ПАИГК и бывший президент Кумба Яла от ПСО), а также членов правительства. Таким образом военные отреагировали на обращение правительства к Анголе за помощью в реформировании вооруженных сил. Были распущены все государственные институты, приостановлено действия конституции и создан временный орган власти - Национальный переходный совет. В мае 2012 года под давлением международного сообщества хунта передала власть гражданскому переходному правительству во главе с и.о. президента Мануэлом Серифу Ньямаджу. Весной 2014 года были проведены новые выборы, на которых победил кандидат от ПАИГК Жозе Мариу Ваш. Он возглавлял страну до 2020 года и стал первым и единственным избранным президентом Гвинеи-Бисау, сумевшим сохранить пост в течение полного конституционного срока.