"Наргис", "Пабло", "Йоланда". Крупнейшие наводнения в Южной и Юго-Восточной Азии

С 2010 года зафиксировано не менее семи стихийных бедствий, при которых погибли свыше 1 тыс. человек

Последствия наводнения на Шри-Ланке, 2025 год © AP Photo/ Eranga Jayawardena

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2025 года стало известно, что свыше 1 тыс. человек погибли, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести в результате наводнений и циклонов, обрушившихся в конце ноября на Шри-Ланку, Индонезию и Таиланд. Об этом сообщила газета The Guardian.

ТАСС подготовил хронологию крупнейших наводнений в Южной и Юго-Восточной Азии.

За последние 15 лет (начиная с 2010 года) зафиксировано не менее семи таких стихийных бедствий, в результате которых погибли 1 тыс. и более человек (без учета наводнений ноября - декабря 2025 года). В хронологии не учитываются наводнения, вызванные землетрясениями и цунами.

В июле 2010 года в результате сильнейшего за 80 лет наводнения в Пакистане погибли 1,9 тыс. человек, еще 2,6 тыс. жителей получили травмы. Продолжительные дожди привели к выходу из берегов крупных рек; в стране были разрушены 1,2 млн домов. Под водой оказалась 1/5 часть территории страны. По оценкам ООН, общее число так или иначе пострадавших от наводнений пакистанцев достигло 17 млн. Наибольший урон был причинен сельскому хозяйству. Согласно данным Всемирной продовольственной организации, пострадали урожаи риса, хлопка, сахарного тростника и других культур на площади 3,6 млн га, что составляло треть сельхозугодий в стране. Ущерб от наводнений, по подсчетам пакистанских властей, превысил $43 млрд.

© REUTERS/ Adrees Latif

В декабре 2011 года на Филиппинах тропический шторм "Ваши" ("Сендонг") вызвал внезапные ночные паводки на острове Минданао на юге страны. В результате погибли, по разным данным, от 1 200 до 2 500 человек. Основной удар стихии пришелся на города Кагаян-де-Оро и Илиган. Было разрушено более 10 тыс. построек. Ущерб оценивался в $100 млн.

© AP Photo/ Bullit Marquez

В декабре 2012 года тайфун "Бофа" ("Пабло") ударил по острову Минданао, вызвав внезапные наводнения и оползни в районах, где такие явления редки. В результате погибли и пропали без вести более 1 900 человек. Полностью было разрушено свыше 216 тыс. построек, уничтожены огромные площади банановых и кокосовых плантаций, что подорвало экономику региона. Ущерб составил около $1,04 млрд.

В июне 2013 года в результате наводнений и оползней на севере Индии погибли и пропали без вести, по официальным данным, более 5,7 тыс. человек - местные жители и паломники, направлявшиеся к индуистским святыням в Гималаях. Причиной ЧП стали ливневые дожди, которые не прекращались в течение нескольких недель. Наиболее сильно пострадал от удара стихии штат Уттаракханд. Из района бедствия были эвакуированы более 100 тыс. человек. Для их спасения индийская армия и военно-воздушные силы провели самую широкомасштабную в своей истории операцию под кодовым названием "Солнечная надежда". В ней были задействованы десятки военно-транспортных вертолетов Ми-8 и Ми-26, самолеты Ан-32, военнослужащие воздушно-десантных и инженерных войск. Ущерб от удара стихии превысил $3,8 млрд.

© AP Photo/ Biswaranjan Rout

3-11 ноября 2013 года в результате обрушившегося на Филиппины мощного тайфуна "Хайян" ("Йоланда"), вызвавшего многочисленные наводнения и оползни, погибли более 6,3 тыс. человек, еще порядка 1 тыс. пропали без вести. В общей сложности пострадали около 14 млн жителей в 10 тыс. населенных пунктов. Всего было повреждено или разрушено более 1,1 млн жилищ. Экономический ущерб был оценен в $2,3 млрд.

В августе 2017 года в Южной Азии около 1 300 человек стали жертвами сильнейших с начала XXI века наводнений, вызванных муссонными дождями. В Индии в зоне затопления оказались более 14,5 млн человек, было разрушено свыше 60 тыс. домов, потеряны более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных насаждений. В Бангладеш из-за экстремального подъема уровня воды в реках, верховья которых находятся в Индии, наводнения затронули 7,6 млн человек, уничтожив около 690 тыс. домов и посевы на 11,4 тыс. гектаров. Непал также пережил рекордные наводнения, особенно в период с 11 по 21 августа, когда 30 районов страны оказались полностью затопленными. По данным Организации Объединенных Наций, в целом в Южной Азии от наводнений пострадали свыше 41 млн человек, многие из которых лишились крова над головой, посевов и имущества.

© National Disaster Response Force via AP

В июне 2019 года в Южную Азию пришел один из самых сильных муссонов за 10 лет. В Индии сезон дождей не завершился, как обычно, в сентябре - ливни продолжались и в октябре. Проливные дожди с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны. По информации госминистра внутренних дел Индии Нитянанд Раи, в сезон муссонов из-за наводнений, ливней и оползней погиб 2 391 человек, были повреждены более 800 тыс. домов и пострадали 6,4 млн га посевных площадей.

В июне - октябре 2022 года наводнения, вызванные муссонными дождями и таянием ледников в Гималаях, стали одними из наиболее разрушительных в истории Пакистана. От них пострадали свыше 33 млн человек (14% всего населения страны) в более 90 из 160 регионов Исламской республики. В результате наводнений погибли не менее 1,7 тыс. человек, экономический ущерб превысил $30 млрд. Гуманитарную помощь Пакистану оказали международные организации и десятки стран, включая РФ.

Самый смертоносный циклон в регионе в XXI веке

В мае 2008 года циклон "Наргис" прошел через дельту реки Иравади на территории Мьянмы, вызвав мощнейший штормовой нагон воды, затопивший густонаселенные низменности на 40 км вглубь суши. В результате погибли и пропали без вести 138 373 человека, это стало крупнейшим стихийным бедствием в истории страны и самым крупным стихийным бедствием, вызванным атмосферными осадками в Южно-Азиатском и Азиатском регионах в XXI веке. Были полностью уничтожены тысячи деревень, затоплены рисовые поля, обеспечивавшие продовольствием всю Мьянму. Ущерб оценен в $15 млрд.