Guardian: при наводнениях в Индонезии, Таиланде и Шри-Ланке погибли более 1 тыс. человек

Стихийное бедствие стало крупнейшим со времен цунами в 2004 году

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. человек погибли, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести в результате наводнений, циклонов, обрушившихся на Шри-Ланку, Индонезию и Таиланд, что стало самым мощным ударом стихии со времени катастрофического цунами в 2004 году, вызванного подводным землетрясением в Индийском океане. Об этом сообщила газета The Guardian.

Число погибших на Шри-Ланке вследствие тропического циклона "Дитва", ливней увеличилось, согласно официальным данным, до 355. Из-за последствий циклона пострадали в общей сложности почти 400 тыс. человек. Многие десятки тысяч, застигнутых стихией, доставлены в 488 временных центров. В помощи в связи с наводнениями нуждаются еще около 1 млн человек.

В операциях по оказанию помощи пострадавшим в островном государстве задействованы 24 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих. Несколько стран, в частности Индия и Япония, направили в Шри-Ланку гуманитарную помощь.

В Индонезии количество жертв наводнений выросло до 502, еще 508 числятся пропавшими без вести, проинформировало Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

По меньшей мере 176 человек погибли в Таиланде после самых сильных за последнее десятилетие наводнений. В королевстве принимаются меры по оказанию помощи, включая компенсацию до двух миллионов бат (£47 тыс.) семьям, потерявшим близких.