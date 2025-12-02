Замгенпрокурора возглавил судебный департамент при ВС РФ. Карьера Геннадия Лопатина

Прежнего руководителя Владислава Иванова освободили от должности 14 ноября

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор судебного департамента при ВС РФ Геннадий Лопатин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 декабря 2025 года генеральным директором судебного департамента при Верховном суде РФ назначен бывший заместитель генпрокурора РФ Геннадий Лопатин. Прежний руководитель судебного департамента - Владислав Иванов - был освобожден от должности 14 ноября.

Геннадий Борисович Лопатин родился 11 сентября 1962 года в Рамонском районе Воронежской области.

В 1984 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, в 2003 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ, в 2006 году - Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ.

С 1979 по 1999 год служил в Вооруженных силах СССР и РФ.

В 1999-2002 годах возглавлял постоянное представительство Карачаево-Черкесской Республики при президенте РФ в Москве.

В 2002-2004 годах - руководитель департамента материально-технического обеспечения Министерства юстиции РФ, в 2004-2006 годах - директор департамента ресурсного обеспечения Минюста.

С 2006 года - на службе в Генеральной прокуратуре РФ. В 2006 году был начальником управления делами Генпрокуратуры РФ, в 2006-2011 годах - начальником главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры.

С 12 октября 2011 года по 25 ноября 2025 года занимал пост заместителя генерального прокурора РФ (в 2006-2020 годах ведомство возглавлял Юрий Чайка, в 2020-2025 годах - Игорь Краснов, с сентября 2025 года - Александр Гуцан). В качестве заместителя генпрокурора Геннадий Лопатин курировал главные управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры, правовой статистики и информационных технологий, управление взаимодействия со средствами массовой информации и другие.

Государственный советник юстиции I класса (2011).

Награжден орденами Почета (2010), Александра Невского (2017), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), медалью П. А. Столыпина I степени (2012). Имеет почетные грамоты президента РФ (2012) и правительства РФ (2015).