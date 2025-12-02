Замгенпрокурора возглавил судебный департамент при ВС РФ. Карьера Геннадия Лопатина
ТАСС-ДОСЬЕ. 2 декабря 2025 года генеральным директором судебного департамента при Верховном суде РФ назначен бывший заместитель генпрокурора РФ Геннадий Лопатин. Прежний руководитель судебного департамента - Владислав Иванов - был освобожден от должности 14 ноября.
Геннадий Борисович Лопатин родился 11 сентября 1962 года в Рамонском районе Воронежской области.
В 1984 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, в 2003 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ, в 2006 году - Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ.
С 1979 по 1999 год служил в Вооруженных силах СССР и РФ.
В 1999-2002 годах возглавлял постоянное представительство Карачаево-Черкесской Республики при президенте РФ в Москве.
В 2002-2004 годах - руководитель департамента материально-технического обеспечения Министерства юстиции РФ, в 2004-2006 годах - директор департамента ресурсного обеспечения Минюста.
С 2006 года - на службе в Генеральной прокуратуре РФ. В 2006 году был начальником управления делами Генпрокуратуры РФ, в 2006-2011 годах - начальником главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры.
С 12 октября 2011 года по 25 ноября 2025 года занимал пост заместителя генерального прокурора РФ (в 2006-2020 годах ведомство возглавлял Юрий Чайка, в 2020-2025 годах - Игорь Краснов, с сентября 2025 года - Александр Гуцан). В качестве заместителя генпрокурора Геннадий Лопатин курировал главные управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры, правовой статистики и информационных технологий, управление взаимодействия со средствами массовой информации и другие.
Государственный советник юстиции I класса (2011).
Награжден орденами Почета (2010), Александра Невского (2017), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), медалью П. А. Столыпина I степени (2012). Имеет почетные грамоты президента РФ (2012) и правительства РФ (2015).