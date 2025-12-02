Экс-замгенпрокурора Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде

На должность его назначил председатель инстанции Игорь Краснов

Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов назначил бывшего заместителя генпрокурора РФ Геннадия Лопатина генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Как передает корреспондент ТАСС, глава высшей судебной инстанции предложил на пленарном заседании Совета судей согласовать его кандидатуру на эту должность. После голосования Краснов подписал приказ о назначении Лопатина.

Лопатину 63 года, он занимал должность заместителя генерального прокурора РФ с 2011 года.

14 ноября стало известно, что Краснов уволил гендиректора Судебного департамента при ВС РФ Владислава Иванова, возглавлявшего эту структуру с мая 2024 года.

Глава Судебного департамента при ВС РФ назначается и освобождается от должности председателем Верховного суда России с согласия Совета судей РФ.