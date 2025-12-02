Председатель Мосгорсуда возглавил Совет судей РФ. Карьера Михаила Птицына

Эта должность оставалась вакантна после досрочного прекращения полномочий Виктора Момотова

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 декабря 2025 года председатель Московского городского суда Михаил Птицын возглавил Совет судей РФ. Эта должность оставалась вакантна после досрочного прекращения полномочий 14 ноября Виктора Момотова.

Михаил Юрьевич Птицын родился 21 августа 1963 года в Москве.

В 1984 году окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище войск противовоздушной обороны, в 1992 году - военно-юридический факультет Военного института Минобороны РФ по специальности "правоведение".

Кандидат юридических наук. В 2000 году в Военном университете Министерства обороны РФ защитил диссертацию на тему "Содержание в дисциплинарной воинской части как вид уголовного наказания и его применение". Доцент.

С 1984 по 1989 год проходил военную службу на различных командных и политических должностях в Вооруженных силах СССР.

В 1992-1994 годах - судья, в 1994-2001 годах - заместитель председателя 52-го военного суда Московского военного округа.

С марта 2001 года по январь 2005 года - председатель Балашихинского гарнизонного военного суда (Московская область).

В 2002-2004 годах - член совета судей Московской области.

С декабря 2004 года по декабрь 2012 года - член президиума Совета судей Российской Федерации.

С января 2005 года по октябрь 2007 года - заместитель председателя 4-го окружного военного суда.

12 октября 2007 года Михаил Птицын был назначен председателем Западно-Сибирского окружного военного суда (Новосибирск).

В 2010 году занял должность председателя Южного (до 1 октября 2019 года - Северо-Кавказского) окружного военного суда, года Ростов-на-Дону. Был назначен 23 августа 2010 года указом президента РФ на шестилетний срок полномочий, переназначен 26 августа 2016 года Южный военный суд под руководством Михаила Птицына рассматривал дело о теракте в городе Пятигорске Ставропольского края в декабре 2013 года, дела в отношении экс-мэра Махачкалы Саида Амирова, членов банды Аслана Гагиева из Северной Осетии, террориста Али Тазиева по кличке Магас, а также дело по обвинению Олега Сенцова и Александра Кольченко в подготовке терактов в Крыму.

Преподавал в филиале Российской академии правосудия в Ростове-на-Дону (ныне Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева).

В июле 2020 года Михаил Птицын стал единственным кандидатом, подавшим заявку на вакансию на должность председателя Московского городского суда. Конкурс был открыт Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в апреле 2020 года, за полгода до истечения полномочий действующего руководителя Мосгорсуда Ольги Егоровой.

21 августа 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ единогласно одобрила кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда. Это решение поддержали Верховный суд и Совет судей. 8 сентября 2020 года Комиссия при президенте РФ по судейским кадрам единогласно рекомендовала его кандидатуру на должность председателя Мосгорсуда.

1 октября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Птицына председателем Московского городского суда на шестилетний срок полномочий. Согласно документу, он вступил в должность 24 октября 2020 года.

Член президиума, заместитель председателя Совета судей РФ (с 2016 года), председатель секции военных судов.

Полковник юстиции (2001).

Судья первого квалификационного класса (2005).