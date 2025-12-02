Совет судей РФ возглавил председатель Мосгорсуда Михаил Птицын

Он сменил Виктора Момотова после досрочного прекращения полномочий 14 ноября

Глава Совета судей РФ Михаил Птицын © Пресс-служба Мосгорсуда/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Московского городского суда Михаил Птицын возглавил Совет судей РФ. Эта должность была вакантна после досрочного прекращения полномочий 14 ноября Виктора Момотова.

Как сообщает корреспондент ТАСС, такое решение было принято на проходящем в Москве пленарном заседании Совета судей РФ, в котором также принимает участие председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Он предложил кандидатуру Птицына на эту должность, Совет судей предложение одобрил.

Момотов ушел в отставку с должности судьи Верховного суда и председателя Совета судей РФ после того, как Генпрокуратура подала к нему иск об изъятии незаконных активов стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе более 100 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко. Суд удовлетворил этот иск в полном объеме.

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд в 2020 году. Он окончил Горьковское высшее зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны, юридическое образование получил на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны в Москве. Работал судьей военных судов, заместителем председателя 52-го военного суда Московского военного округа, был председателем Балашихинского гарнизонного военного суда, Западно-Сибирского окружного военного суда и Южного окружного военного суда.