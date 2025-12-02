Работа в дипслужбе ЕС и коррупционный скандал. Что известно о Федерике Могерини

Бывшего верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза 2 декабря 2025 года задержала полиция Бельгии

Федерика Могерини © Sean Gallup/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 декабря 2025 года бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (2014-2019) и действующий с 2020 года ректор Колледжа Европы (занимается постдипломной подготовкой европейских чиновников) Федерика Могерини была задержана полицией Бельгии. Расследование в отношении нее было начато в связи с подозрениями, что Колледж Европы мог неправомерно использовать бюджетные средства ЕС в 2021-2022 годах.

Федерика Могерини (1973 года рождения) - выпускница римского Университета Сапиенца, политолог.

В конце 1980-х годах присоединилась к Итальянской федерации коммунистической молодежи, в 1990-е годы была членом совета Европейского молодежного форума, заместителем председателя молодежной организации Партии европейских социалистов, а также членом Секретариата молодежного форума Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В 1996 году вступила в движение "Левой молодежи". В 2001 году вошла в Нацсовет партии "Левые демократы". После вхождения в 2007 году этой партии в состав левоцентристской Демократической партии, Могерини стала членом ее исполкома, в декабре 2013 года вошла в национальный секретариат Демпартии.

В 2008-2014 годах Могерини была депутатом Палаты депутатов (нижняя) итальянского парламента, где координировала работу группы по межпарламентскому сотрудничеству и развитию. В 2013-2014 годах возглавляла делегацию Италии в Парламентской ассамблее НАТО. С 22 февраля по 31 октября 2014 года занимала пост министра иностранных дел Италии.

30 августа 2014 года она была избрана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Заняла пост 1 ноября, также стала заместителем председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. После ухода с поста 30 ноября 2019 года в связи с окончанием полномочий была назначена сопредседателем группы высокого уровня ООН по внутренне перемещенным лицам. 1 сентября 2020 года стала ректором Колледжа Европы.