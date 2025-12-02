AFP: экс-главу дипслужбы ЕС Могерини задержала бельгийская полиция

По данным агентства, ее задержали в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза

Ректор Колледжа Европы Федерика Могерини © AP Photo/ Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Вторым задержанным в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС стал ее экс-генсек Стефано Саннино, который был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель, сообщила газета l"Echo со ссылкой на источники в бельгийских силовых структурах.

Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов.