l'Echo: бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Он был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

Стефано Саннино © AP Photo/ Eugene Hoshiko

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Вторым задержанным в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС стал ее экс-генсек Стефано Саннино, который был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель. Об этом сообщила газета l"Echo со ссылкой на источники в бельгийских силовых структурах.

После того как дипслужбу ЕС возглавила Кая Каллас, Саннино перешел на должность гендиректора гендиректората дипслужбы ЕС по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу, оставаясь при этом одним из наиболее влиятельных и опытных сотрудников евродипслужбы. Третий задержанный - старший менеджер Колледжа Европы, сообщает газета.

Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов.

В свою очередь Agence France-Presse сообщило, что бельгийская полиция в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза задержала бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и действующего ректора элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерику Могерини.