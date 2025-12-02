Махинации с тендерами и коррупция. Подробности задержания экс-главы дипслужбы ЕС
13:12
Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Задержания
- Экс-глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини задержана бельгийской полицией, сообщило Agence France-Presse.
- Полиция задержала трех человек, подозреваемых в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов, сообщила Европейская прокуратура.
- Позже газета l"Echo со ссылкой на источники в бельгийских силовых структурах сообщила, что одним из задержанных в деле о коррупции в дипслужбе ЕС стал ее экс-генсек Стефано Саннино, который был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель.
Обвинения
- Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировал ЕС.
- В операции участвовали сотрудники полиции Бельгии и Европейского офиса по борьбе с коррупцией (OLAF).
- Прокуратура подтвердила, что расследование касается махинаций с тендерами на строительство.
- Издание Politico сделало акцент на том, что расследуемые преступления относятся к периоду, когда дипслужбу возглавлял Жозеп Боррель.
Обыски
- Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.
- Эту информацию также официально подтвердила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, отказавшись предоставить другие подробности.
- Обыски проходят в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.
- Расследование было начато после подозрений, что Колледж Европы мог неправомерно использовать бюджетные средства ЕС в 2021-2022 годах, сообщили собеседники Euractiv.
О Колледже Европы
- Колледж Европы - высшее учебное заведение для повышения квалификации европейских чиновников, в первую очередь - сотрудников дипслужбы ЕС.
- Колледжем Европы руководит экс-глава дипслужбы ЕС (2014-2019) Федерика Могерини.
- Среди его выпускников - высокопоставленные политики и представители институтов Евросоюза.