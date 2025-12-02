ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Махинации с тендерами и коррупция. Подробности задержания экс-главы дипслужбы ЕС

13:12

Ректор Колледжа Европы Федерика Могерини

© Chip Somodevilla/ Getty Images

Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Задержания

  • Экс-глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини задержана бельгийской полицией, сообщило Agence France-Presse.
  • Полиция задержала трех человек, подозреваемых в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов, сообщила Европейская прокуратура.
  • Позже газета l"Echo со ссылкой на источники в бельгийских силовых структурах сообщила, что одним из задержанных в деле о коррупции в дипслужбе ЕС стал ее экс-генсек Стефано Саннино, который был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель.

Обвинения

  • Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировал ЕС.
  • В операции участвовали сотрудники полиции Бельгии и Европейского офиса по борьбе с коррупцией (OLAF).
  • Прокуратура подтвердила, что расследование касается махинаций с тендерами на строительство.
  • Издание Politico сделало акцент на том, что расследуемые преступления относятся к периоду, когда дипслужбу возглавлял Жозеп Боррель.

Обыски

  • Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.
  • Эту информацию также официально подтвердила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, отказавшись предоставить другие подробности.
  • Обыски проходят в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.
  • Расследование было начато после подозрений, что Колледж Европы мог неправомерно использовать бюджетные средства ЕС в 2021-2022 годах, сообщили собеседники Euractiv.

О Колледже Европы

  • Колледж Европы - высшее учебное заведение для повышения квалификации европейских чиновников, в первую очередь - сотрудников дипслужбы ЕС.
  • Колледжем Европы руководит экс-глава дипслужбы ЕС (2014-2019) Федерика Могерини.
  • Среди его выпускников - высокопоставленные политики и представители институтов Евросоюза.
 
