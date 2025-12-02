Статья

Махинации с тендерами и коррупция. Подробности задержания экс-главы дипслужбы ЕС

Ректор Колледжа Европы Федерика Могерини © Chip Somodevilla/ Getty Images

Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Задержания

Полиция задержала трех человек, подозреваемых в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов, сообщила Европейская прокуратура.

Позже газета l"Echo со ссылкой на источники в бельгийских силовых структурах сообщила, что одним из задержанных в деле о коррупции в дипслужбе ЕС стал ее экс-генсек Стефано Саннино, который был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель.

Обвинения

Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировал ЕС.

В операции участвовали сотрудники полиции Бельгии и Европейского офиса по борьбе с коррупцией (OLAF).

Прокуратура подтвердила, что расследование касается махинаций с тендерами на строительство.

Издание Politico сделало акцент на том, что расследуемые преступления относятся к периоду, когда дипслужбу возглавлял Жозеп Боррель.

Обыски

Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

Эту информацию также официально подтвердила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, отказавшись предоставить другие подробности.

Обыски проходят в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.

Расследование было начато после подозрений, что Колледж Европы мог неправомерно использовать бюджетные средства ЕС в 2021-2022 годах, сообщили собеседники Euractiv.

О Колледже Европы