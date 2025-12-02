ЕК и Европрокуратура подтвердили обыски в дипломатических структурах ЕС

Обыски ранее прошли в штаб-квартире внешнеполитической службы Евросоюза в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и нескольких частных домах в Бельгии

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Три человека задержаны в ходе обысков, которые полиция провела утром в Европейской службе внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и ряде частных домов в Бельгии. Об этом сообщила Европейская прокуратура.

Эту информацию также официально подтвердила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, отказавшись предоставить другие подробности. "Мы ничего не можем добавить по этой теме", - заявила она, отвечая на брифинге на вопрос, остаются ли еще под арестом сотрудники дипслужбы ЕС.

"Во вторник в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия) и Европейской службе внешних действий в Брюсселе проводятся обыски в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с программой подготовки дипломатов, финансируемой Евросоюзом. Расследование проводит Европейская прокуратура (EPPO) в Брюсселе. Задержаны трое подозреваемых", - говорится в заявлении прокуратуры.

В операции участвовали сотрудники полиции Бельгии и Европейского офиса по борьбе с коррупцией. Прокуратура подтвердила, что расследование касается махинаций с тендерами на строительство.

Евромахинации

Ранее портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий, Колледже Европы в Брюгге и частных домах. Правоохранители изъяли документы и задержали трех человек, которые подозреваются в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов. По информации портала, расследование было начато на основании подозрений, что упомянутые учреждения могли неправомерно использовать бюджетные средства ЕС в 2021-2022 годах. Колледжем Европы руководит экс-глава дипслужбы ЕС (2014-2019) Федерика Могерини. Среди его выпускников высокопоставленные политики и представители институтов Евросоюза.

Издание Politico сделало акцент на том, что расследуемые преступления относятся к периоду, когда дипслужбу возглавлял Жозеп Боррель.