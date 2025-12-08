Орден Александра Невского и 11 лет в Пхеньяне. Карьера Александра Мацегоры

Посол России в КНДР умер 6 декабря 2025 года в возрасте 70 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2025 года в МИД РФ сообщили, что 6 декабря 2025 года в возрасте 70 лет умер посол России в КНДР Александр Мацегора.

Александр Иванович Мацегора родился 21 ноября 1955 года в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина). Его отец был военнослужащим, мать - школьной учительницей.

В 1978 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России).

После окончания вуза был сотрудником советских и российских загранучреждений в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) и Республике Корея. В 1978-1983, 1986-1993 годах работал переводчиком, старшим экономистом торгового представительства СССР в КНДР, представителем Союза советских обществ дружбы в КНДР, директором советского культурного центра "Волга" в Пхеньяне, заместителем торгового представителя СССР и РФ в КНДР.

В дальнейшем был сотрудником восточного управления Министерства внешней торговли СССР, научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук.

В 1994 году создал и возглавил Русско-корейский торговый дом (Москва).

В 1999-2003 годах - первый секретарь, заведующий консульским отделом посольства России в КНДР, консул-советник генерального консульства России в городе Пусан (Республика Корея).

В 2005-2006 годах - начальник отдела Кореи первого департамента Азии МИД России.

С 2006 по 2011 год - советник-посланник посольства России в КНДР.

С сентября 2011 года по декабрь 2014 года - заместитель директора первого департамента Азии МИД России.

С 26 декабря 2014 года был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике.

Был награжден орденами Дружбы (2018), Александра Невского (2024), а также орденом Дружбы I степени (КНДР, 2015).

Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2019).

Владел корейским и английским языками.