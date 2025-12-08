Умер посол РФ в КНДР Александр Мацегора

Ему было 70 лет

Посол России в КНДР Александр Мацегора © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора умер в возрасте 70 лет. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора", - сообщили в дипведомстве.

Мацегора был послом России в КНДР с 2014 года.

"Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах, - подчеркнули в МИД. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного".

Александр Мацегора родился в 1955 году. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической службе был с 1999 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. В 2005-2006 годах был начальником отдела в Первом департаменте Азии, в 2006-2011 годах был советником-посланником посольства России в КНДР. С 2011 по 2014 годы занимал должность заместителя директора Первого департамента Азии. Владел корейским и английским языками.