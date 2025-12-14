Аккомпанировал Толкуновой и Кобзону. Жизнь и творческий путь Левона Оганезова

Народный артист РФ умер 13 декабря 2025 года в возрасте 84 лет

Народный артист РФ композитор Левон Оганезов © ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 декабря 2025 года стало известно, что на 85-м году жизни умер народный артист РФ композитор Левон Оганезов.

Происхождение и образование

Левон (Леонтий) Саркисович Оганезов родился 25 декабря 1940 году в Москве.

Учился в Центральной музыкальной школе и Музыкальном училище при Московской государственной консерватории (МГК) им. П.И. Чайковского, а также в Московском музыкальном училище им. М.М. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова).

В 1959 году Левон Оганезов поступил в МГК. Во время учебы был призван в Советскую армию. После демобилизации возобновил обучение в Московской консерватории. В 1967 году окончил ее по классу фортепиано. Учился в аспирантуре при МГК.

Профессиональная деятельность

В 1958 году Левон Оганезов заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера и аккомпанировал заслуженному артисту РСФСР тенору Михаилу Александровичу на его сольном концерте в Колонном зале Дома Союзов.

С 1959 по 2000 годы был музыкантом Росконцерта (до 1964 года - Всероссийское гастрольно-концертное объединение). Получил известность как аккомпаниатор и концертмейстер. В разные годы аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капиталине Лазаренко, Павлу Лисициану, Марку Бернесу, Валентине Толкуновой, Галине Ненашевой, Иосифу Кобзону, Ларисе Голубкиной и другим известным артистам. Также сотрудничал с юмористом Владимиром Винокуром.

Во второй половине 1980-х годов Левон Оганезов в качестве актера выступал в спектакле Московского академического театра сатиры "Прощай, конферансье!". Он был поставлен Андреем Мироновым по пьесе Григория Горина.

В первой половине 1990-х годов работал в Нью-Йорке (США): выступал как пианист в одном из манхэттенских ресторанов, а также преподавал в музыкальной школе.

Во второй половине 1990-х годов Левон Оганезов был постоянным участником юмористической телепрограммы "Клуб "Белый попугай" (ее показ вели ОРТ и РЕН ТВ). В 1997-1998 годах в качестве аккомпаниатора участвовал в телешоу "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" (РТР, ныне "Россия-1"). Во второй половине 2000-х годов был одним из ведущих музыкальной телепрограммы "Жизнь прекрасна" (выходила на СТС и канале "Домашний").

В 2012 году стал одним из разработчиков концепции мюзикла Михаила Швыдкого и Алексея Кортнева "Времена не выбирают".

В 2010-х годах сотрудничал с ансамблем "Жизнь прекрасна".

Снимался в фильмах "Певучая Россия" (1986, режиссер Василий Панин), "След дождя" (1991, Владимир Нахабцев), "Продается дача" (2005, Владимир Потапов) и др.

Признание

Народный артист РФ (2010).

Левон Оганезов был отмечен благодарностью министра культуры РФ (2003).

Лауреат российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2012).