Умер композитор Левон Оганезов

Ему было 84 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Народный артист России композитор Левон Оганезов ушел из жизни 13 декабря в возрасте 84 лет.

Об этом ТАСС сообщил его племянник, советский и российский поэт Карен Кавалерян.

"Скончался Левон Саркисович", - сказал собеседник агентства, уточнив, что причиной послужила продолжительная болезнь.

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Был ведущим программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Жизнь прекрасна" и других. Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке.