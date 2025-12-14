Умер композитор Левон Оганезов
Редакция сайта ТАСС
20:27
обновлено 20:53
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Народный артист России композитор Левон Оганезов ушел из жизни 13 декабря в возрасте 84 лет.
Об этом ТАСС сообщил его племянник, советский и российский поэт Карен Кавалерян.
"Скончался Левон Саркисович", - сказал собеседник агентства, уточнив, что причиной послужила продолжительная болезнь.
Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Был ведущим программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Жизнь прекрасна" и других. Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке.