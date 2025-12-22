Разработчик "Спутника V" и "Циклоферона". Карьерный путь академика Гинцбурга

Ученый, ранее занимавший должность руководителя НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, продолжит работу в центре в качестве научного руководителя

Научный руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря 2025 года пресс-служба Минздрава России сообщила, что академик Российской академии наук (РАН) Александр Гинцбург, ранее занимавший должность директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи, продолжит работу в НИЦЭМ в качестве научного руководителя. Новым главой Национального центра стал академик РАН Денис Логунов.

ТАСС подготовил биографию Александра Гинцбурга.

Происхождение, образование, ученые звания

Александр Леонидович Гинцбург родился 10 ноября 1951 года в Москве.

В 1974 году окончил биологический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Во время учебы начал заниматься научной работой на кафедре вирусологии под руководством биолога и биохимика, действительного члена Академии наук СССР Андрея Белозерского.

Доктор биологических наук. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Влияние мутаций Escherichia coli, изменяющих фактор терминации транскрипции, на развитие четных Т-фагов", в 1989 году - докторскую диссертацию на тему "Формирование, распространение и экспрессия детерминант патогенности Vibrio cholerae и jersinia Pseudotuberculosis - процессы, определяемые мигрирующими генетическими элементами".

Профессор (1996).

В 2000 году Гинцбург был избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук (РАМН), в 2004 году - академиком РАМН. С 2013 года - действительный член РАН.

Научная деятельность

После окончания МГУ семь лет работал в биологическом отделе Института атомной энергии им. И. В. Курчатова (ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва), который в то время был центром молекулярно-генетических исследований в СССР. Ученик биохимика и генетика Романа Хесина-Лурье.

В 1982 году Гинцбург был принят на работу старшим научным сотрудником в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи Академии медицинских наук СССР (впоследствии - НИИ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи РАМН, Москва). В 1989 году возглавил лабораторию генной инженерии патогенных микроорганизмов. В 1995-1997 годах являлся заместителем директора института академика РАМН Сергея Прозоровского.

В 1997 году, после смерти Прозоровского, был назначен врио директора, а в 1999 году стал директором НИИ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи РАМН (ныне Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии, НИЦЭМ, им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ). С тех пор возглавлял НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Одновременно с 2000 года стал заведовать кафедрой инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова (Москва).

Вклад в науку, публикации

Гинцбург - один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Выдвинул и обосновал положение о том, что гены факторов патогенности входят в состав мобильных генетических элементов, что дает возможность быстрой адаптации патогенных бактерий к условиям существования. Разработал подходы к терапии хронических инфекций на основе антипатогенных препаратов, понижающих или блокирующих вирулентность бактерий, в результате чего с инфекцией могли бы справиться иммунные системы организма.

Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата "Циклоферон", вакцин от лихорадки Эбола ("ГамЭвак" и "ГамЭвак-Комбо", 2016) и коронавируса COVID-19 ("Спутник V", 2020; "Спутник лайт", 2021).

Автор и соавтор более 300 научных трудов. Среди них: "Эпидемиологические аспекты экологии бактерий" (1997), "Механизмы выживания бактерий" (2005), "Применение ПЦР в бактериологии" (2006) и др.

Член правления Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.

Член редколлегий российских научных изданий: "Журнала микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии", журнала "Молекулярная генетика, микробиология и вирусология".

Награды

Награжден орденами Дружбы (2019), Александра Невского (2021).

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий 2020 года ("за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также за разработку технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка SARS-CoV-2"), премий правительства РФ в области науки и техники 2003 года ("за разработку технологии, организацию промышленного выпуска и внедрение в медицинскую практику готовых лекарственных форм нового отечественного препарата "Циклоферон") и 2012 года ("за создание высокоэффективных биотехнологических платформ, разработку инновационных технологий и организацию промышленного производства терапевтических рекомбинантных белков на их основе").

В число наград входит также орден "За Заслуги" (Гвинейская Республика, 2018).