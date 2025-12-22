Гинцбург продолжит работу в должности научного руководителя Центра им. Гамалеи

Он ранее занимал должность руководителя НИЦЭМ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Александр Гинцбург, ранее занимавший должность руководителя НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, продолжит работу в центре в качестве научного руководителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Александр Гинцбург продолжит работу в должности научного руководителя НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

В 1974 году Гинцбург окончил биологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1982 году он был принят на работу старшим научным сотрудником в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи Академии медицинских наук СССР (впоследствии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи РАМН). В 1989 году возглавил лабораторию генной инженерии патогенных микроорганизмов. В 1995-1997 годах являлся заместителем директора института.

В 1997 году был назначен врио директора, в 1999 году - директором НИИ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи РАМН.