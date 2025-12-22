Более 250 научных работ и вакцины против Эболы. Карьерный путь академика Логунова

Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря 2025 года пресс-служба Минздрава России сообщила о назначении академика РАН Дениса Логунова директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи. Он сменил в должности Александра Гинцбурга, возглавлявшего центр с 1997 года.

Происхождение, образование, ученое звание

Денис Юрьевич Логунов родился 13 октября 1978 года в городе Фрунзе (Киргизская ССР; ныне Бишкек, Киргизская Республика).

В 2000 году окончил Курский государственный медицинский университет (КГМУ) по специальности "Биотехнология".

Доктор биологических наук. В 2002 году во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной биотехнологии защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конструирование рекомбинантных аденовирусов птиц CELO для экспрессии генетической информации в организме млекопитающих и птиц". В 2011 году в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи - докторскую диссертацию на тему "Модуляция активности транскрипционных регуляторов p53 и NF-kB в условиях микоплазменной инфекции как фактор, способствующий трансформации эукариотических клеток и опухолевой прогрессии".

В 2016 году был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), в 2022 году - академиком РАН.

Научная деятельность

С 2003 года работал в НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН (с 2014 года - подразделение НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи). Занимал должности младшего научного сотрудника, научного сотрудника.

Затем стал руководителем лаборатории клеточной микробиологии отдела медицинской микробиологии НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

С 2017 года был заместителем по научной работе директора НИЦЭМ Александра Гинцбурга.

Является профессором кафедры биологической и химической технологии КГМУ.

Логунов - специалист в области медицинской микробиологии, автор более 250 научных работ. Занимается разработкой векторных платформ для создания рекомбинатных вирусных вакцин и генотерапевтических препаратов. Под его руководством был открыт механизм потенцирования реакций врожденного иммунитета патоген-ассоциированными молекулярными паттернами при одновременной стимуляции Toll- и NOD-рецепторов. Результатом его работы стало также создание двух принципиально новых лекарственных препаратов (вакцин) "ГамЭвак" и "ГамЭвак-Комби" против лихорадки Эбола. В 2020 году Логунов возглавил научную группу, которая разработала первую в мире вакцину от нового коронавируса "Спутник V".

Награды, почетное звание

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий 2020 года ("за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также за разработку технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка SARS-CoV-2"; в составе коллектива).

Почетный профессор КГМУ (2021).