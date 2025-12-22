ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи стал академик РАН Логунов

Он ранее занимал должность заместителя директора по научной работе
Редакция сайта ТАСС
11:52
обновлено 12:52

Руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новым руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России стал академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России назначен академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе", - говорится в сообщении.

Александр Гинцбург продолжит работу в центре в качестве научного руководителя.

Логунов в 2000 году окончил Курский государственный медицинский университет, доктор биологических наук, академик РАН. Пришел на работу в НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России в 2003 году на должность научного сотрудника, с 2017 года - заместитель директора по научной работе. 

Россия