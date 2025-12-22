Руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи стал академик РАН Логунов

Он ранее занимал должность заместителя директора по научной работе

Руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новым руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России стал академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России назначен академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе", - говорится в сообщении.

Александр Гинцбург продолжит работу в центре в качестве научного руководителя.

Логунов в 2000 году окончил Курский государственный медицинский университет, доктор биологических наук, академик РАН. Пришел на работу в НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России в 2003 году на должность научного сотрудника, с 2017 года - заместитель директора по научной работе.