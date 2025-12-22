Синоним рождественских праздников. Каким был путь Криса Ри

Британский вокалист умер 22 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Крис Ри © Graham Tucker/ Redferns via Getty Images

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Автор хита Driving Home For Christmas Крис Ри умер на 75-м году жизни 22 декабря. В Великобритании творчество Криса Ри с конца 80-х годов прошлого столетия стало синонимом рождественских праздников.

Биография

Британский вокалист, гитарист и композитор родился в городе Мидлсбро в Северном Йоркшире в семье итальянца и ирландки.

В детстве мечтал стать сценаристом или журналистом, но увлекся музыкой. По его словам, на его становление повлияли американские блюзовые исполнители Чарли Паттон, Вилли Джонсон, Мадди Уотерс и другие.

Творческий путь

В 1973 году Ри присоединился к местной группе Magdalene, для которой начал писать песни, а затем стал и солистом. Вскоре он создал группу The Beautiful Losers, но в 1974 году начал сольную карьеру, выпустив сингл So Much Love. В 1978 году записал первый сольный альбом Whatever Happened to Benny Santini?

В 1979 году Ри стал номинантом Grammy в категории "Лучший новый артист". В том же году вышел его второй альбом Deltics, попавший в британский чарт альбомов (54-е место). Последующие диски Ри - Tennis (1980), Chris Rea (1982), Water Sign (1983) - имели успех в Британии, Ирландии и США. Сингл I Can Hear Your Heartbeat оказался в европейских хит-парадах. В 1984 году Wired to the Moon впервые вошел в топ-40 альбомного чарта Великобритании (35 место), синглы с Shamrock Diaries (1985) Stainsby Girls и Josephine обрели популярность.

В 1986 году исполнитель выступал на разогреве у Queen. В 1987 году он отправился в турне с альбомом Dancing with Strangers, который стал первым крупным успехом музыканта в Великобритании (2-е место в альбомном чарте после диска Майкла Джексона Bad) и получившим платиновый статус.

Пика популярности Ри достиг в конце 1980-х годов, когда записал сингл The Road to Hell, вошедший в одноименный альбом (1989). Эта баллада стала абсолютным мировым хитом, а Ри - признанной мировой звездой. С гастролями он объездил множество стран. В 1991 году Auberge повторил успех, достигнув первого места в британском альбомном чарте, а одноименная композиция стала европейским хитом. Последующие альбомы, среди которых God’s Great Banana Skin (1992), Espresso Logic (1994), The Road to Hell: Part 2 (1999) также имели большой успех.

Композиция Ри "Driving Home for Christmas" (1988) является одной из наиболее известных в мире рождественских песен. С 2007 году она является одной из самых любимых рождественских песен в Великобритании и других странах. В 2021 году она заняла 10-е место в национальном чарте синглов, в 2025 году - 30-ю строчку рейтинга рождественского хит-парада Соединенного Королевства.

На протяжении карьеры Крис Ри не раз выступал в России, в том числе в 2006 году в Государственном Кремлевском дворце, в 2008 году - в "Лужниках", в 2017 году - в "Крокус сити холле".

В 33 года у Ри был диагностирован рак поджелудочной железы, после проведенной в 2000 году операции у него возникли другие проблемы со здоровьем, после перенесенного в 2016 году инсульта ухудшилась речь и снизилась подвижность пальцев. Однако смог достаточно восстановиться, чтобы продолжить выступать, и выпустил еще 10 студийных альбомов (а также ряд сборников), последний - One Fine Day - в 2019 году.

Поклонники Криса Ри ценили его приятный голос с хрипотцой и отмечали искренность его текстов и виртуозную игру на гитаре.