Умер британский певец Крис Ри

Ему было 74 года

Крис Ри © Richard Ecclestone/ Redferns via Getty Images

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Британский певец и автор песен Крис Ри умер на 75-м году жизни. О смерти исполнителя сообщила его семья.

"С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса", - отмечается в сообщении, которое приводит вещательная корпорация Би-би-си. "Он мирно умер в больнице сегодня утром в окружении семьи после непродолжительной болезни", - говорится в заявлении.

Крис Ри известен во всем мире такими хитами, как The Road to Hell, Looking For The Summer, On The Beach, Auberge, The Blue Cafe. Поклонники музыканта, родившегося в английском городе Мидлсбро в Северном Йоркшире, любили его за мелодичные песни в жанрах софт- и блюз-рок. Пика популярности исполнитель с характерным хрипловатым голосом с приятным тембром достиг в конце 1980-х годов, когда свет увидел его альбом The Road to Hell (1989).

Как замечает Би-би-си, в Великобритании творчество Криса Ри с конца 80-х годов прошлого столетия стало синонимом рождественских праздников. Это произошло после выхода его композиции Driving Home For Christmas в 1986 году. Песня часто фигурировала в рождественских хит-парадах Соединенного Королевства. В 2025 году она заняла 30-ю строчку рейтинга.

В 2016 году музыкант перенес инсульт, однако смог достаточно восстановиться, чтобы продолжить выступать.

На протяжении карьеры Крис Ри не раз выступал в России, в том числе в 2006 году в Государственном Кремлевском дворце, в 2008 году - в "Лужниках", в 2017 году - в "Крокус сити холле".