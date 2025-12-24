Основатель РЕН ТВ и член Академии российского телевидения. Карьерный путь Ирены Лесневской

Российский медиаменеджер умерла в возрасте 83 лет

Российский медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская © Зинин Владимир

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 декабря 2025 года умерла российский медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская. Ей было 83 года.

Происхождение и образование

Родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп (Павлодарская область Казахской ССР, ныне - Казахстан). Ее отец, Стефан Янович Лесневский, с 1938 году отбывал ссылку в Казахской ССР, где работал учителем математики и физики в сельских школах. Мать также была учительницей. В 1945 году Ирена Лесневская вместе с матерью и старшим братом Станиславом переехала в Москву, отец остался в ссылке.

С девятого класса училась в школе рабочей молодежи, была лаборанткой в 5-й городской больнице Москвы.

В конце 1950-х училась в Москве на режиссерском факультете Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне - Российский университет театрального искусства – ГИТИС; покинула его по собственному желанию), в 1966 году окончила телевизионное отделение факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Карьера

В середине 1960-х работала в "Литературной газете" секретарем и ведущей рубрики "Новинки".

С 1966 года была ассистентом режиссера редакции детских программ Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР, впоследствии перешла в киноредакцию ЦТ. Принимала участие в создании авторских программ о литературе и искусстве.

С 1984 года работала редактором программы "Кинопанорама".

В 1991 году покинула ЦТ и вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую производящую телевизионную компанию REN-TV ("Рен-тв"). Вплоть до 2005 года Ирена Лесневская была ее генеральным директором и президентом. В 1997 году в Москве и Московской области начал вещание телеканал REN-TV, в 1997-2005 Ирена Лесневская занимала пост его президента. Вместе с сыном первоначально была владельцем 100% акций телеканала, в 1997 году продала 70% нефтяной компании "Лукойл" (в 2000 году владельцем этого пакета стала РАО ЕЭС). В 2005 году 70% акций канала REN-TV были выкуплены "Северсталью" и "Сургутнефтегазом". После этого Лесневская и ее сын продали свои 30% акций немецкой компании RTL Group ("Ар-ти-эль груп") и покинули телеканал.

В 1994-1997 являлась президентом Ассоциации независимых телепроизводителей.

В 1994-1995 входила в совет директоров Общественного российского телевидения (ОРТ, ныне – Первый канал).

В 2006 году стала совладельцем компании Ren Media Group ("Рен медиа груп"), включившей в себя фирму Ren Film ("Рен Фильм"), проект короткометражного кино Mini Movie ("Мини муви") и др. Вскоре компания приобрела еженедельное издание "Новое время" и стала выпускать его под названием "The New Times" ("Нью Таймс"). В 2007-2009 Ирена Лесневская работала в качестве главного редактора этого журнала. В 2009 году она уступила пост главреда Евгении Альбац (в 2022 г. признана в РФ иноагентом), а в 2013 году передала ей же функции издателя. В интервью Лесневская отмечала, что "переела собственного журнала".

Принимала участие в продюсировании документальных фильмов "Я – легкомысленный грузин!" (1994, режиссер Алексей Пищулин; о барде Булате Окуджаве), "Артист совсем не то же, что актер…" (1996, Вадим Фоменко; об актере Зиновии Гердте), сериалов "Игры в подкидного" (2001, Александр Клименко), "Фаталисты" (2001, Олег Фомин) и др.

Член Академии российского телевидения и Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Неоднократно входила в состав жюри международного фестиваля документального кино "Артдокфест".

Достижения

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006), орденом Почетного легиона (2009, Франция). Имеет благодарность президента РФ (1996).

Лауреат премии ТЭФИ в почетной номинации "За личный вклад в развитие российского телевидения" (2005).

Обладательница награды Союза журналистов России "За верность профессии и за создание популярного телевизионного проекта "REN-TV" (2002).

Личная информация

Состояла в трех браках. Сын Дмитрий Лесневский (род. 1970) - продюсер. Брат Станислав Лесневский (1930-2014) был писателем и литературным критиком.