"Друг свободы" и поддержка Трампа. Что известно об избранном президенте Гондураса

Инаугурация Насри Асфуры состоится 27 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Избранный президент Гондураса Насри Асфура © AP Photo/ Moises Castillo

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 декабря 2025 года победителем президентских выборов в Гондурасе, состоявшихся 30 ноября, объявлен представитель правой Национальной партии Насри Асфура. Он набрал 40,27% голосов, опередив Сальвадора Насраллу от Либеральной партии всего на 1 п.п. Насралла не признал результаты выборов. Инаугурация Насри Асфуры состоится 27 января 2026 года. На этом посту он сменит представительницу левой Партии свободы и перестройки Сиомару Кастро.

Происхождение, образование, работа на выборных должностях

Насри Асфура родился 8 июня 1958 года в столице Гондураса Тегусигальпе в семье палестинских иммигрантов. Учился в Национальном автономном университете Гондураса, где изучал гражданское строительство. Однако бросил учебу до получения диплома, чтобы начать карьеру в строительной отрасли.

В 1990-х годах работал в государственном секторе, занимал должности помощника мэра Тегусигальпы, управляющего государственными службами, в 2006-2010 годах был членом столичного городского совета. Тогда же за ним закрепилось прозвище "Папа к вашим услугам" (Papi a la orden), появившееся из лозунга, который он использовал на внутрипартийных выборах Национальной партии на пост мэра Центрального округа в 2004 году с целью подчеркнуть близость к людям и готовность помочь. Хотя он не выиграл те выборы, прозвище стало неотъемлемой частью его последующих избирательных кампаний и публичных выступлений.

В 2010-2014 годах Асфура был депутатом Национального конгресса, параллельно в 2010-2011 годах возглавлял Фонд социальных инвестиций Гондураса.

В 2013 году он был избран мэром Тегусигальпы, переизбран в 2017 году, занимал эту должность до 2022 года. Его администрацией было инициировано порядка 1,1 тыс. проектов, включая такие, как строительство мостов, эстакад, тоннелей и расширение дорог, призванных разгрузить столицу от пробок. Впоследствии Асфура фигурировал в нескольких коррупционных скандалах, связанных с периодом его пребывания на посту мэра, однако расследование в отношении него было прекращено.

В январе 2025 года Асфура был избран председателем Национальной партии.

Участие в президентских выборах

На президентских выборах 2021 года он баллотировался от Национальной партии, но уступил Сиомаре Кастро, представлявшей левую Партию свободы и перестройки (37% против 51%).

Основными пунктами его программы на выборах 2025 года было создание рабочих мест, привлечение иностранных инвестиций в развитие инфраструктуры, укрепление безопасности. В частности, он намерен провести "децентрализацию государственных услуг и ресурсов" и создать государственно-частные партнерства, ориентированные на реализацию инфраструктурных проектов (в их числе модернизация портов и строительство социального жилья) и туризм, а также увеличить занятость (в настоящее время неформальный сектор экономики превышает 70%). Для усиления безопасности обещает "укрепить национальную полицию и вооруженные силы". Во внешней политике планирует возобновить отношения Гондураса с Тайванем (разорваны в 2023 году) и развивать торговые связи с США. Президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании в Гондурасе поддержал кандидатуру Асфуры, назвав его "другом свободы", и пообещал в случае его победы всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона.