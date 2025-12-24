Поддержанный Трампом политик победил на выборах президента Гондураса

В Национальном избирательном совете сообщили, что Насри Асфура набрал 40,27% голосов

МЕХИКО, 25 декабря. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Гондураса объявил победителем президентских выборов поддержанного американским лидером Дональдом Трампом представителя Национальной партии Насри Асфуру. Об этом заявила президент НИС Ана Паола Холл, видеозапись обращения опубликована на ее странице в Х.

"По воле большинства избирателей Гондураса, выраженной суверенным образом на избирательных участках, Пленум Национального избирательного совета объявляет конституционно избранным президентом Республики Гондурас на четырехлетний срок, начинающийся 27 января 2026 года и завершающийся 27 января 2030 года, гражданина Насри Хуана Асфуру Сабла, <…> который, представляя Национальную партию Гондураса, при подсчете 18 757 протоколов, что эквивалентно 97,86% протоколов с результатами, получил 1 479 748 действительных голосов", - зачитала подписанный итоговый протокол с результатами выборов Холл.

Член НИС Косетт Лопес, в свою очередь, сообщила, что Насри Асфура набрал 40,27%, на втором месте расположился кандидат от Либеральной партии Сальвадор Насралла, за которого отдали голоса 39,53% избирателей. Кандидат от правящей партии LIBRE Рикси Монкада получила 19,19% голосов. Она добавила, что математическая вероятность изменения итогового результата отсутствует.

Позиция США

Трамп накануне выборов призывал жителей Гондураса отдать свой голос за Асфуру. Монкаду он назвал коммунисткой, а Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению американского лидера, является "другом свободы". Он пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае победы кандидата от Национальной партии. Трамп также заявил о помиловании бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, отбывавшего 45-летний срок в США по обвинению в наркотрафике.