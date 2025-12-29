Возрождение театра в Мариуполе. Открытие взорванного в 2022 году здания

Торжественное открытие состоялось 28 декабря 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 декабря 2025 года состоялось торжественное открытие восстановленного здания Мариупольского республиканского академического ордена "Знак Почета" русского драматического театра (ДНР), которое в марте 2022 года было взорвано боевиками организации "Азов" (признана террористической и запрещена в РФ).

ТАСС подготовил материал об истории театра и его здания.

История театра

Мариупольский русский драматический театр ведет свою историю с 1878 года, когда в городе начала работать первая стационарная драматическая труппа под руководством антрепренера Василия Шаповалова. Для выступлений было арендовано помещение.

8 ноября 1887 года постановкой пьесы Николая Гоголя "Ревизор" открылось выстроенное на средства Шаповалова здание театра, которое было названо Концертным залом (впоследствии Зимний театр). Зал вмещал 800 зрителей, имел большую сцену и особое место для оркестра. В дальнейшем на его сцене шли спектакли труппы Марка Кропивницкого, товарищества русско-малороссийских актеров Панаса Саксаганского и Ивана Карпенко-Карого, товарищества новой драмы под управлением Всеволода Мейерхольда, а также постановки с участием Василия Андреева-Бурлака, Гликерии Федотовой, Павла Орленева, Митрофана Иванова-Козельского и др.

В 1934 году на основе городского драмтеатра был создан Вседонецкий музыкально-драматический театр с постоянным пребыванием в Мариуполе (в 1948-1989 годах - Жданов). С середины 1930-х годов в названии театра закрепилось слово "русский". В 1938 году художественным руководителем театра стал заслуженный артист РСФСР Анатолий Ходырев.

8 октября 1941 года Мариуполь был оккупирован германскими войсками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. При отступлении из города в сентябре 1943 года немцы сожгли здание театра дотла. Однако уже через месяц освобождения Мариуполя от оккупации в переоборудованном помещении гастронома коллектив драмтеатра начал новый сезон.

В 1947 году театр был закрыт, профессиональная труппа работала в Сталино (ныне Донецк, ДНР). В 1959 году деятельность драмтеатра в Жданове возобновилась, коллектив получил статус Донецкого государственного. 2 ноября 1960 года премьерой спектакля "Иркутская история" по пьесе Алексея Арбузова было торжественно открыто новое здание театра на Театральной площади. Оно было построено по типовому проекту архитекторов Олега Малышенко и Александра Крылова в стиле сталинского ампира. Трехэтажное здание с залом на более 600 мест стало главной культурной площадкой города. В разные годы на ней работали Роза Подьякова, Валентин Мачкасов, Борис Сабуров, Мария Алютова и Анатолий Сорокко, Георгий Лесников, Наталья Юргенс, Юрий Доронченко, Константин Добрунов, Светлана Отченашенко и др.

В 1978 году за заслуги в развитии театрального искусства коллектив театра был награжден орденом "Знак Почета".

После 2022 года

По информации Минобороны РФ, 16 марта 2022 года здание мариупольского драмтеатра было взорвано украинскими националистами из формирования "Азов" с целью провокации.

После освобождения города от украинских войск в 2022 году драмтеатру было возвращено историческое название. Уже в начале лета того же года его труппа возобновила работу. На тот момент в нем служили пять артистов и работали несколько десятков человек. В январе 2023 года начались восстановительные работы здания театра, которые проводились в том числе специалистами из Санкт-Петербурга. На время ремонта театр получил временную площадку в бывшем дворце пионеров, а затем - здание филармонии.

За три года после воссоединения ДНР с Россией численность его сотрудников увеличилась в несколько раз за счет приглашенных артистов и обучения молодежи. За этот период коллектив театра посетил с гастролями 30 городов России, были поставлены 25 премьер. Восстановить штат театр планирует к 2027 году.

Театр сегодня

Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр является государственным бюджетным учреждением Донецкой Народной Республики, находится в ведении Министерства культуры ДНР. Текущий репертуар театра включает свыше 20 постановок.

Восстановленное здание театра сохранило исторический облик. Оно рассчитано на 495 посадочных мест, оснащено современным оборудованием, имеет поворотный круг.

Труппа и руководство

По состоянию на 2025 год штатная численность театра составляет 150 человек, в том числе более 30 артистов драмы. Среди них Александр Арутюнян, Наталья Квятковская, Анна Архипова, Лариса Колесник, Наталья Добрунова, Марина Мусиенко, Евгения Симонова, Ирина Ралюк, Людмила Хлыбова, Антон Шаламов, Яна Зуборева, Анна Пенькова, Валерий Сарбей, Вера Кравец и др. Главный режиссер театра - Сергей Мусиенко.

С 2022 года генеральным директором учреждения является Игорь Солонин.

