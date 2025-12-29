Новый врио полпреда кабмина в судах. Карьера Павла Степанова

Бывший представитель правительства Михаил Барщевский покинул должность в связи с выходом на пенсию

Редакция сайта ТАСС

Врио полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах РФ Павел Степанов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 декабря 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства Павла Степанова врио полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах РФ. Бывший представитель правительства Михаил Барщевский покинул должность в связи с выходом на пенсию.

Павел Владимирович Степанов родился 27 августа 1973 года в Москве.

В 1995 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

Кандидат юридических наук. В 1999 году в МГУ защитил диссертацию на тему "Корпоративные отношения в коммерческих организациях как составная часть предмета гражданского права".

В 1994-1999 годах работал в российских и иностранных консалтинговых организациях.

В 1999-2004 годах - начальник правового управления Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В 2004-2010 годах - референт Государственно-правового управления президента РФ.

В 2010-2014 годах - первый заместитель генерального директора по корпоративному управлению Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В 2014-2018 годах возглавлял компанию "Централ партнершип" (Central Partnership, входит в состав холдинга "Газпром-медиа").

В 2016 году вошел в состав Союза профессионалов, содействующих развитию медиакоммуникационной отрасли "Медиакоммуникационный союз" (Союз "МКС").

В 2018 году стал советником министра культуры РФ Владимира Мединского. 19 сентября 2018 года был назначен заместителем министра культуры. Курировал деятельность департаментов кинематографии и государственной поддержки искусства и народного творчества.

С января 2020 года - директор департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства РФ (до 2021 года - департамент сопровождения законопроектной деятельности).

Одновременно с 29 января 2025 года - временно исполняющий обязанности представителя правительства в Конституционном и Верховном судах РФ.

Действительный государственный советник III класса.