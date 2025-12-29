Постпред РФ при уставных органах СНГ в Минске. Карьера Александра Лукашевича
ТАСС-ДОСЬЕ. 29 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от должности постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене и назначил его постпредом РФ при уставных и других органах стран СНГ в Минске.
Александр Казимирович Лукашевич родился 27 января 1959 года в Москве.
В 1981 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России), в 1995 году - курсы усовершенствования руководящих дипработников при Дипломатической академии МИД России.
После окончания МГИМО был направлен в генеральное консульство СССР в городе Мазари-Шарифе (Афганистан), где работал в должности референта, затем референта-секретаря.
В 1983-1985 годах - переводчик посольства СССР в Афганистане (Кабул).
С 1986 по 1987 год являлся сотрудником центрального аппарата МИД в Москве, занимал должность атташе отдела стран Среднего Востока МИД СССР.
В 1987-1989 годах - третий секретарь посольства СССР в Афганистане.
В 1989-1991 годах был третьим секретарем отдела (управления) стран Среднего Востока МИД СССР.
С 1991 по 1994 год - вице-консул, консул генерального консульства СССР (с декабря 1991 года - РФ) в Мазари-Шарифе.
В 1996 году - первый секретарь, советник департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
В 1996-2000 годах работал советником постоянного представительства РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене (Австрия). В 1996-1998 годах постпредство возглавлял Юрий Ушаков (ныне помощник президента РФ по международным вопросам).
В 2000-2003 годах Александр Лукашевич был старшим советником, начальником отдела департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
С 2003 по 2008 год - старший советник посольства РФ в США. Послом России в США в это время был Юрий Ушаков.
В 2008-2010 годах занимал должность заместителя постоянного представителя РФ при ОБСЕ в Вене (постпред - Анвар Азимов).
С 11 января 2011 года по 5 августа 2015 года - директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД России.
С 5 августа 2015 года занимал пост постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ в Вене (Австрия).
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2018).
Награжден орденами Дружбы (2014), Почета (2019), Александра Невского (2024).
Владеет английским, персидским и французским языками.